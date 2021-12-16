В Улан-Удэ осудили мужчину, который пытался выдать убийство за суицид

Убийца вызвал скорую только после того, как спрятал окровавленную одежду



В Улан-Удэ коллегия присяжных заседателей и суд признали 55-летнего мужчину виновным в убийстве. Об этом сообщили в СУ СКР по Бурятии.



Мужчина жил в микрорайоне Забайкальский в Улан-Удэ. Вечером 11 августа 2020 года к нему приехал приятель. На веранде они стали распивать спиртное. Позже во время застолья пьяные собутыльники поссорились. Хозяин дома схватил нож и нанёс им не менее семи ударов в лицо, шею и грудь своему гостю, убив его.



После этого убийца спрятал свою одежду, на которой остались следы крови покойного. И лишь затем он вызвал скорую помощь. Приехавшим полицейским и следователям он заявил, что дома его не было, а друг, вероятно, сам свёл счёты с жизнью.



Позднее в ходе допроса мужчина изменил показания и сообщил, что заснул за столом, а когда проснулся, то увидел собутыльника уже с ранами на теле.



По завершении предварительного следствия он подал ходатайство о рассмотрении уголовного дела судом с участием присяжных заседателей. Однако собранная следствием и представленная государственным обвинителем в судебных заседаниях доказательственная база у коллегии присяжных не оставила сомнений. Единогласно мужчина признан виновным в совершении убийства.



Ему назначено наказание в виде 9,5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.





