Читинка пыталась передать в колонию наркотики в подошвах обуви

Запрещённые вещества предназначались осуждённому



В исправительной колонии №5 в Чите сотрудник при досмотре посылки, которая предназначалась осуждённому, обнаружил наркотики, спрятанные ухищрённым способом.



- При досмотре посылки, адресованной осуждённому, в зимней обуви чёрного цвета, в каблуках, обнаружено вещество тёмно-зелёного цвета, на вид схожим с наркотическим, в полимерной упаковке, - сообщает УФСИН по Забайкальскому краю.



Установлено, что посылку оформляла жительница Читы. По факту попытки передачи запрещенных предметов назначена и проводится проверка.

