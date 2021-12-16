Запрещённые вещества предназначались осуждённому
В исправительной колонии №5 в Чите сотрудник при досмотре посылки, которая предназначалась осуждённому, обнаружил наркотики, спрятанные ухищрённым способом.
- При досмотре посылки, адресованной осуждённому, в зимней обуви чёрного цвета, в каблуках, обнаружено вещество тёмно-зелёного цвета, на вид схожим с наркотическим, в полимерной упаковке, - сообщает УФСИН по Забайкальскому краю.
Установлено, что посылку оформляла жительница Читы. По факту попытки передачи запрещенных предметов назначена и проводится проверка.
Читинка пыталась передать в колонию наркотики в подошвах обуви
Происшествия, Фото:
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