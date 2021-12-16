 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

16 декабря

15 декабря

Популярное

Читинка пыталась передать в колонию наркотики в подошвах обуви

Читинка пыталась передать в колонию наркотики в подошвах обуви
Происшествия,  Фото:pexels.com
Запрещённые вещества предназначались осуждённому

В исправительной колонии №5 в Чите сотрудник при досмотре посылки, которая предназначалась осуждённому, обнаружил наркотики, спрятанные ухищрённым способом.

- При досмотре посылки, адресованной осуждённому, в зимней обуви чёрного цвета, в каблуках, обнаружено вещество тёмно-зелёного цвета, на вид схожим с наркотическим, в полимерной упаковке, - сообщает УФСИН по Забайкальскому краю.

Установлено, что посылку оформляла жительница Читы. По факту попытки передачи запрещенных предметов назначена и проводится проверка.
наркотики колония

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Читинка пыталась передать в колонию наркотики в подошвах обуви
Читинка пыталась передать в колонию наркотики в подошвах обуви
Происшествия, 16.12.2021
Запрещённые вещества предназначались осуждённому
В Иркутске подростка будут судить за покупку «синтетики»
В Иркутске подростка будут судить за покупку «синтетики»
Происшествия, 16.12.2021
Парень хотел употребить наркотик на пристани
В Улан-Удэ собака напала на сотрудника мобильной группы
В Улан-Удэ собака напала на сотрудника мобильной группы
Происшествия, 16.12.2021
Собака укусила сотрудника управления административного контроля
В аэропорту Читы изъяли более 60 кг насвая
В аэропорту Читы изъяли более 60 кг насвая
Происшествия, 16.12.2021
Насвай везут с собой граждане Узбекистана
В Бурятии выросло число погибших на производстве
В Бурятии выросло число погибших на производстве
Происшествия, 16.12.2021
Итоги за 11 месяцев 2021 года подвели в госинспекции Роструда по Бурятии
В Бурятии на пожаре едва не взорвался газовый баллон
В Бурятии на пожаре едва не взорвался газовый баллон
Происшествия, 16.12.2021
Баллон с газом остался в охваченном огнём здании
В Бурятии горел коттедж
В Бурятии горел коттедж
Происшествия, 16.12.2021
Пожарные и местные жители не дали дому сгореть полностью
В Бурятии готовятся к росту пожаров в праздничные дни
В Бурятии готовятся к росту пожаров в праздничные дни
Происшествия, 16.12.2021
Год назад пожары в новогодние выходные унесли жизни пяти человек
В Бурятии за год изъяли свыше 11 тонн нефрита
В Бурятии за год изъяли свыше 11 тонн нефрита
Происшествия, 16.12.2021
В операциях участвовали полицейские, росгвардейцы, бойцы ОМОН и СОБР
В Иркутске 19-летний водитель насмерть сбил пенсионера
В Иркутске 19-летний водитель насмерть сбил пенсионера
Происшествия, 16.12.2021
Пенсионер переходил дорогу в неположенном месте

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^