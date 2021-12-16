Парень хотел употребить наркотик на пристани
В Иркутске направлено в суд уголовное дело в отношении 17-летнего парня, которые транспортные полицейские задержали за незаконное хранение наркотиков.
В сентябре молодой человек решил для личного употребления приобрести синтетический наркотик. Получив через Интернет от сбытчика координаты закладки, юноша пришёл туда и достал более трёх граммов «синтетики». Закладку, кстати, сделали возле супермаркета.
В этот же день он пришёл на пристань «Ракета», где хотел употребить наркотик. Но его задержали сотрудники Байкало-Ангарского линейного отделения полиции. Пакетик с наркотиком полицейские изъяли.
- Расследование уголовного дела проводилось Иркутским следственным отделом на транспорте Восточного межрегионального СУТ СК России. На сегодня уголовное дело передано в суд, - сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.
В Иркутске подростка будут судить за покупку «синтетики»
Происшествия, Фото:
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