В Иркутске подростка будут судить за покупку «синтетики»

Парень хотел употребить наркотик на пристани



В Иркутске направлено в суд уголовное дело в отношении 17-летнего парня, которые транспортные полицейские задержали за незаконное хранение наркотиков.



В сентябре молодой человек решил для личного употребления приобрести синтетический наркотик. Получив через Интернет от сбытчика координаты закладки, юноша пришёл туда и достал более трёх граммов «синтетики». Закладку, кстати, сделали возле супермаркета.



В этот же день он пришёл на пристань «Ракета», где хотел употребить наркотик. Но его задержали сотрудники Байкало-Ангарского линейного отделения полиции. Пакетик с наркотиком полицейские изъяли.



- Расследование уголовного дела проводилось Иркутским следственным отделом на транспорте Восточного межрегионального СУТ СК России. На сегодня уголовное дело передано в суд, - сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.

