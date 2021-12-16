 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

16 декабря

15 декабря

Популярное

В Иркутске подростка будут судить за покупку «синтетики»

В Иркутске подростка будут судить за покупку «синтетики»
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Парень хотел употребить наркотик на пристани

В Иркутске направлено в суд уголовное дело в отношении 17-летнего парня, которые транспортные полицейские задержали за незаконное хранение наркотиков.

В сентябре молодой человек решил для личного употребления приобрести синтетический наркотик. Получив через Интернет от сбытчика координаты закладки, юноша пришёл туда и достал более трёх граммов «синтетики». Закладку, кстати, сделали возле супермаркета.

В этот же день он пришёл на пристань «Ракета», где хотел употребить наркотик. Но его задержали сотрудники Байкало-Ангарского линейного отделения полиции. Пакетик с наркотиком полицейские изъяли.

- Расследование уголовного дела проводилось Иркутским следственным отделом на транспорте Восточного межрегионального СУТ СК России. На сегодня уголовное дело передано в суд, - сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.
наркотики

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В аэропорту Читы изъяли более 60 кг насвая
В аэропорту Читы изъяли более 60 кг насвая
Происшествия, 16.12.2021
Насвай везут с собой граждане Узбекистана
В Бурятии выросло число погибших на производстве
В Бурятии выросло число погибших на производстве
Происшествия, 16.12.2021
Итоги за 11 месяцев 2021 года подвели в госинспекции Роструда по Бурятии
В Бурятии на пожаре едва не взорвался газовый баллон
В Бурятии на пожаре едва не взорвался газовый баллон
Происшествия, 16.12.2021
Баллон с газом остался в охваченном огнём здании
В Бурятии горел коттедж
В Бурятии горел коттедж
Происшествия, 16.12.2021
Пожарные и местные жители не дали дому сгореть полностью
В Бурятии готовятся к росту пожаров в праздничные дни
В Бурятии готовятся к росту пожаров в праздничные дни
Происшествия, 16.12.2021
Год назад пожары в новогодние выходные унесли жизни пяти человек
В Бурятии за год изъяли свыше 11 тонн нефрита
В Бурятии за год изъяли свыше 11 тонн нефрита
Происшествия, 16.12.2021
В операциях участвовали полицейские, росгвардейцы, бойцы ОМОН и СОБР
В Иркутске 19-летний водитель насмерть сбил пенсионера
В Иркутске 19-летний водитель насмерть сбил пенсионера
Происшествия, 16.12.2021
Пенсионер переходил дорогу в неположенном месте
Жителя Бурятии лишили свободы за «пьяное» ДТП
Жителя Бурятии лишили свободы за «пьяное» ДТП
Происшествия, 16.12.2021
Мужчину также лишили водительских прав 
Жителей Бурятии испугало землетрясение
Жителей Бурятии испугало землетрясение
Происшествия, 15.12.2021
По словам жителей, стены ходили ходуном, а мебель сильно тряслась

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^