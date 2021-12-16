В Улан-Удэ собака напала на сотрудника мобильной группы

Собака укусила сотрудника управления административного контроля



В Улан-Удэ прошёл седьмой масштабный рейд по отлову собак. На этот раз он состоялся в микрорайоне Солдатский. Этот рейд был омрачён нападением собаки на сотрудника мобильной группы.



- Во время рейда собака укусила сотрудника управления административного контроля. Группа проводила подворовый обход. Они постучались в ворота, женщина открыла дверь, откуда выбежала собака и напала на сотрудника, - рассказали «Байкал-Daily» в администрации Улан-Удэ.



Собака зацепила сотрудника за ногу, но, к счастью, не смогла прокусить штанину.



Владельцу этой собаки теперь грозит административный штраф от трёх до пяти тысяч рублей за допущение нападения домашнего животного.



В пресс-службе мэрии Улан-Удэ сообщили, что во время рейда семь мобильных групп обошли 430 дворов. За день они выписали 101 требование о явке, составили девять протоколов, провели 71 профилактическую беседу. Был развёрнут один стационарный ветеринарный пункт и два передвижных в составе мобильных групп. Ветеринары зарегистрировали и вакцинировали более 30 собак. Подрядная организация отловила 11 особей.



Масштабные рейды с участием полицейских, ветеринаров, представителей администрации Улан-Удэ будут продолжены.



– Сейчас мы точечно отрабатываем микрорайоны города для выявления незарегистрированных собак, и чтобы дать возможность горожанам зарегистрировать, вакцинировать своих питомцев. По итогам шести рейдов зарегистрировали более 300 собак, – рассказал начальник отдела благоустройства комитета городского хозяйства Дмитрий Ларченко. – Даже если собака зарегистрирована мы напоминаем, что необходимо ликвидировать возможность выпуска собак на самовыгул. Если есть дыры в заборе, то проводим беседу, что нужно их закрыть, что это нарушение правил содержания домашних животных.



Работа по отлову собак, идет согласно федеральному закону – животные после процедуры отлов-стерилизация/вакцинация-выпуск возвращаются в естественную среду обитания, кроме, проявляющих признаки враждебности.



– За текущий год совместно с подрядчиками, добровольцами мы передали новым владельцам более 900 собак. Они не вернутся на улицы. У подрядных организаций есть страницы в соцсетях с фотографиями животных. Вдруг какая-то понравится. Все привитые и после стерилизации. Берут животных организации, предприятия, которым нужны крупные особи, – подчеркнул Дмитрий Ларченко.



О безнадзорных животных улан-удэнцы могут сообщить подрядной организации ООО «Ананда» по тел. 8 (914) 983 60 50 или 8 (908) 598-08-42. Режим работы диспетчерской с 8.00 до 18.00.

