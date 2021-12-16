 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

16 декабря

15 декабря

Популярное

В Бурятии баран сбежал от своего похитителя

В Бурятии баран сбежал от своего похитителя
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Вор не удержал барана в руках

В Джидинском районе Бурятии задержали похитителя барана. В полицию обратился 55-летний житель села Нижний Торей, у которого барана украли ночью из стайки во дворе дома.

Полицейские раскрыли кражу, задержав 29-летнего мужчину, который гостил в селе у родственников.

- Выяснилось, что мужчина днём распивал с сельчанином спиртное. Заметив, что хозяин дома держит мелкий рогатый скот, спустя некоторое время после своего ухода вернулся и похитил животное из стайки. Барана нетрезвый гражданин планировал разделать, а мясо продать. Однако он не удержал ношу, и животное убежало, - рассказали в пресс-службе МВД по Бурятии.

Примечательно, что спустя день барана нашли. Он примкнул к чужому стаду, пастух которого определил, что это чужое животное.

Вор признался в содеянном. Ранее он был неоднократно судим за преступления имущественного характера и дважды сидел в колонии.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
кража

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В аэропорту Читы изъяли более 60 кг насвая
В аэропорту Читы изъяли более 60 кг насвая
Происшествия, 16.12.2021
Насвай везут с собой граждане Узбекистана
В Бурятии выросло число погибших на производстве
В Бурятии выросло число погибших на производстве
Происшествия, 16.12.2021
Итоги за 11 месяцев 2021 года подвели в госинспекции Роструда по Бурятии
В Бурятии на пожаре едва не взорвался газовый баллон
В Бурятии на пожаре едва не взорвался газовый баллон
Происшествия, 16.12.2021
Баллон с газом остался в охваченном огнём здании
В Бурятии горел коттедж
В Бурятии горел коттедж
Происшествия, 16.12.2021
Пожарные и местные жители не дали дому сгореть полностью
В Бурятии готовятся к росту пожаров в праздничные дни
В Бурятии готовятся к росту пожаров в праздничные дни
Происшествия, 16.12.2021
Год назад пожары в новогодние выходные унесли жизни пяти человек
В Бурятии за год изъяли свыше 11 тонн нефрита
В Бурятии за год изъяли свыше 11 тонн нефрита
Происшествия, 16.12.2021
В операциях участвовали полицейские, росгвардейцы, бойцы ОМОН и СОБР
В Иркутске 19-летний водитель насмерть сбил пенсионера
В Иркутске 19-летний водитель насмерть сбил пенсионера
Происшествия, 16.12.2021
Пенсионер переходил дорогу в неположенном месте
Жителя Бурятии лишили свободы за «пьяное» ДТП
Жителя Бурятии лишили свободы за «пьяное» ДТП
Происшествия, 16.12.2021
Мужчину также лишили водительских прав 
Жителей Бурятии испугало землетрясение
Жителей Бурятии испугало землетрясение
Происшествия, 15.12.2021
По словам жителей, стены ходили ходуном, а мебель сильно тряслась

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^