Вор не удержал барана в руках
В Джидинском районе Бурятии задержали похитителя барана. В полицию обратился 55-летний житель села Нижний Торей, у которого барана украли ночью из стайки во дворе дома.
Полицейские раскрыли кражу, задержав 29-летнего мужчину, который гостил в селе у родственников.
- Выяснилось, что мужчина днём распивал с сельчанином спиртное. Заметив, что хозяин дома держит мелкий рогатый скот, спустя некоторое время после своего ухода вернулся и похитил животное из стайки. Барана нетрезвый гражданин планировал разделать, а мясо продать. Однако он не удержал ношу, и животное убежало, - рассказали в пресс-службе МВД по Бурятии.
Примечательно, что спустя день барана нашли. Он примкнул к чужому стаду, пастух которого определил, что это чужое животное.
Вор признался в содеянном. Ранее он был неоднократно судим за преступления имущественного характера и дважды сидел в колонии.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
В Бурятии баран сбежал от своего похитителя
Происшествия, Фото:
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