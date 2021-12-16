В Бурятии баран сбежал от своего похитителя

Происшествия, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Вор не удержал барана в руках



В Джидинском районе Бурятии задержали похитителя барана. В полицию обратился 55-летний житель села Нижний Торей, у которого барана украли ночью из стайки во дворе дома.



Полицейские раскрыли кражу, задержав 29-летнего мужчину, который гостил в селе у родственников.



- Выяснилось, что мужчина днём распивал с сельчанином спиртное. Заметив, что хозяин дома держит мелкий рогатый скот, спустя некоторое время после своего ухода вернулся и похитил животное из стайки. Барана нетрезвый гражданин планировал разделать, а мясо продать. Однако он не удержал ношу, и животное убежало, - рассказали в пресс-службе МВД по Бурятии.



Примечательно, что спустя день барана нашли. Он примкнул к чужому стаду, пастух которого определил, что это чужое животное.



Вор признался в содеянном. Ранее он был неоднократно судим за преступления имущественного характера и дважды сидел в колонии.



Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

