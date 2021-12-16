В аэропорту Читы изъяли более 60 кг насвая

Насвай везут с собой граждане Узбекистана



77 дел об административных правонарушениях возбудила Читинская таможня за незаконный ввоз жевательного табака (насвая) за 11 месяцев. Насвай изымали в аэропорту Читы у граждан Узбекистана.



Нарушители прибывали в Забайкальский край для работы вахтовым методом.



- Насвай сотрудники выявляли при досмотре ручной клади и багажа пассажиров. Сыпучее вещество зелёно-коричневого цвета с резким запахом граждане Узбекистана упаковывали в прозрачные полиэтиленовые пакеты и пластиковые бутылки. Практически каждый пассажир перемещал в багаже более килограмма жевательного табака, вместо разрешённых 250 граммов, - сообщает пресс-служба Читинской таможни.



Всего с начала года таможенники изъяли 61,5 кг насвая.



В отношении 77 человек возбуждены дела об административных правонарушениях по ч.1 ст. 16.2 КоАП РФ «Недекларирование либо недостоверное декларирование товаров».



Насвай изъят, подлежит дальнейшему уничтожению.



Справка:



Насвай (жевательный табак) - вид некурительного табачного изделия. Изготавливается из извести, табака и другого сырья.



В соответствии с решением совета Евразийской экономической комиссии от 20 декабря 2017 года № 107 «Об отдельных вопросах, связанных с товарами для личного пользования», разрешён ввоз 200 сигарет, 50 сигар или 250 граммов табака (включая сосательный табак «насвай»), или все изделия общим весом не более 250 граммов в расчёте на одно физическое лицо, достигшее 18-летнего возраста.





