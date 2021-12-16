В Бурятии выросло число погибших на производстве

Итоги за 11 месяцев 2021 года подвели в госинспекции Роструда по Бурятии



С начала года в Бурятии зарегистрировано 62 несчастных случая, связанных и не связанных с производством. Из них 28 – со смертельным, 24 - с тяжёлым исходом, а также 4 групповых случая с 11 пострадавшим и 6 - с лёгким исходом, сообщает пресс-служба территориального органа Роструда по Бурятии.



Отмечается, что в отношении работодателей закончено 25 расследований несчастных случаев на производстве. В реестре значатся 17 работодателей различных учреждений, у которых произошли несчастные случаи с тяжелым исходом. Среди них – образовательные учреждения, здравоохранения, организации по добыче полезных ископаемых, обрабатывающих производств, строительной отрасли и торговой сферы.



В числе 24 несчастных случаев с тяжелым исходом пострадали три женщины. По статистике, самыми травмоопасными месяцами для пострадавших мужчин стали май, июнь, август и ноябрь.



- По сравнению с аналогичным периодом 2020 года число погибших увеличилось на три человека, их общее число в 2021 году составило восемь человек. У смертельного травматизма в текущем году – исключительно мужское лицо. Чаще всего травмировались работники в возрасте от 18 до 38 лет, отмечают в ведомстве.

