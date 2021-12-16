Баллон с газом остался в охваченном огнём здании
Вечером 14 декабря в местности Алексеевский, находящейся примерно в 70 км от села Багдарин Баунтовского района Бурятии, загорелось неэксплуатируемое здание на участке промышленного предприятия. При пожаре едва не разорвало газовый баллон, сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
До приезда пожарных огонь начали тушить местные рабочие.
Ближайшая пожарная часть находится далеко от места, кроме того, нормальных дорог здесь нет. Поэтому, когда пожарные прибыли, строение было охвачено огнём, существовала угроза соседним зданиям.
В горящем здании, как выяснилось, остался газовый баллон. Узнав об этом, пожарные отстранили от тушения рабочих.
На ликвидацию открытого горения потребовалось несколько часов, а проливка места пожара закончилась только утром 15 декабря.
В результате пожара уничтожено здание на площади 375 кв.м.
Разрыва баллона не произошло: в нём выгорел газ через поврежденный огнём клапан.
Пожарные отстояли соседние здания от перехода огня. Пострадавших нет.
Вероятной причиной произошедшего названо нарушение правил технической эксплуатации и выбора аппаратов защиты электрических сетей.
Взрыв газового баллона, случись он, привёл бы к крупным последствиям. Как сообщал «Байкал-Daily», в конце октября 2019 года в Ethno Cafe на улице Ленина в Улан-Удэ взорвался один баллон с газом. Повреждения оказались внушительными: взрывная волна выбила стёкла и разрушила помещения. Пострадали 12 человек, в том числе 17-летний официант.
Позже стало известно, что в кафе было шесть газовых баллонов; взорвись они все, уничтожена была бы часть улицы Ленина.
В Бурятии на пожаре едва не взорвался газовый баллон
Происшествия, Фото:
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