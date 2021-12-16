 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

16 декабря

15 декабря

Популярное

В Бурятии на пожаре едва не взорвался газовый баллон

В Бурятии на пожаре едва не взорвался газовый баллон
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Баллон с газом остался в охваченном огнём здании

Вечером 14 декабря в местности Алексеевский, находящейся примерно в 70 км от села Багдарин Баунтовского района Бурятии, загорелось неэксплуатируемое здание на участке промышленного предприятия. При пожаре едва не разорвало газовый баллон, сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.

До приезда пожарных огонь начали тушить местные рабочие.

Ближайшая пожарная часть находится далеко от места, кроме того, нормальных дорог здесь нет. Поэтому, когда пожарные прибыли, строение было охвачено огнём, существовала угроза соседним зданиям.

В горящем здании, как выяснилось, остался газовый баллон. Узнав об этом, пожарные отстранили от тушения рабочих.

На ликвидацию открытого горения потребовалось несколько часов, а проливка места пожара закончилась только утром 15 декабря.

В результате пожара уничтожено здание на площади 375 кв.м.

Разрыва баллона не произошло: в нём выгорел газ через поврежденный огнём клапан.

Пожарные отстояли соседние здания от перехода огня. Пострадавших нет.

Вероятной причиной произошедшего названо нарушение правил технической эксплуатации и выбора аппаратов защиты электрических сетей.

Взрыв газового баллона, случись он, привёл бы к крупным последствиям. Как сообщал «Байкал-Daily», в конце октября 2019 года в Ethno Cafe на улице Ленина в Улан-Удэ взорвался один баллон с газом. Повреждения оказались внушительными: взрывная волна выбила стёкла и разрушила помещения. Пострадали 12 человек, в том числе 17-летний официант.

Позже стало известно, что в кафе было шесть газовых баллонов; взорвись они все, уничтожена была бы часть улицы Ленина.


пожар

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В аэропорту Читы изъяли более 60 кг насвая
В аэропорту Читы изъяли более 60 кг насвая
Происшествия, 16.12.2021
Насвай везут с собой граждане Узбекистана
В Бурятии выросло число погибших на производстве
В Бурятии выросло число погибших на производстве
Происшествия, 16.12.2021
Итоги за 11 месяцев 2021 года подвели в госинспекции Роструда по Бурятии
В Бурятии на пожаре едва не взорвался газовый баллон
В Бурятии на пожаре едва не взорвался газовый баллон
Происшествия, 16.12.2021
Баллон с газом остался в охваченном огнём здании
В Бурятии горел коттедж
В Бурятии горел коттедж
Происшествия, 16.12.2021
Пожарные и местные жители не дали дому сгореть полностью
В Бурятии готовятся к росту пожаров в праздничные дни
В Бурятии готовятся к росту пожаров в праздничные дни
Происшествия, 16.12.2021
Год назад пожары в новогодние выходные унесли жизни пяти человек
В Бурятии за год изъяли свыше 11 тонн нефрита
В Бурятии за год изъяли свыше 11 тонн нефрита
Происшествия, 16.12.2021
В операциях участвовали полицейские, росгвардейцы, бойцы ОМОН и СОБР
В Иркутске 19-летний водитель насмерть сбил пенсионера
В Иркутске 19-летний водитель насмерть сбил пенсионера
Происшествия, 16.12.2021
Пенсионер переходил дорогу в неположенном месте
Жителя Бурятии лишили свободы за «пьяное» ДТП
Жителя Бурятии лишили свободы за «пьяное» ДТП
Происшествия, 16.12.2021
Мужчину также лишили водительских прав 
Жителей Бурятии испугало землетрясение
Жителей Бурятии испугало землетрясение
Происшествия, 15.12.2021
По словам жителей, стены ходили ходуном, а мебель сильно тряслась

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^