В Бурятии горел коттедж

- На момент прибытия пожарных крыша была охвачена огнем, пламя распространялось по конструкциям дома. Ввиду плотной застройки была угроза перехода огня на соседний дом и хозстроения, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.



Пожар тушили сотрудники двух пожарных частей (сёл Байкало-Кудара и Кабанск) и местные жители. На ликвидацию открытого горения потребовалось 50 минут.







При пожаре никто не пострадал. Жильцы размещены у родственников.







15 декабря в селе Шергино Кабанского района Бурятии загорелся двухэтажный дом.Огнём полностью уничтожена кровля дома, повреждена мебель и личные вещи, прогорел потолок в двух комнатах.- Совместными усилиями не допущено уничтожения дома и переход огня на соседние строения. Вероятно, причиной пожара послужило нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей, - уточнили в республиканском агентстве ГО и ЧС.