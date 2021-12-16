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В Бурятии горел коттедж

В Бурятии горел коттедж
Происшествия,  Фото:республиканское агентство ГО и ЧС
Пожарные и местные жители не дали дому сгореть полностью

15 декабря в селе Шергино Кабанского района Бурятии загорелся двухэтажный дом.

- На момент прибытия пожарных крыша была охвачена огнем, пламя распространялось по конструкциям дома. Ввиду плотной застройки была угроза перехода огня на соседний дом и хозстроения, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.

Пожар тушили сотрудники двух пожарных частей (сёл Байкало-Кудара и Кабанск) и местные жители. На ликвидацию открытого горения потребовалось 50 минут.


Огнём полностью уничтожена кровля дома, повреждена мебель и личные вещи, прогорел потолок в двух комнатах.

- Совместными усилиями не допущено уничтожения дома и переход огня на соседние строения. Вероятно, причиной пожара послужило нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей, - уточнили в республиканском агентстве ГО и ЧС.

При пожаре никто не пострадал. Жильцы размещены у родственников.



пожар

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