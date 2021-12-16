В Бурятии готовятся к росту пожаров в праздничные дни

Происшествия, Фото: ГУ МЧС по Бурятии

Год назад пожары в новогодние выходные унесли жизни пяти человек



В Улан-Удэ прошло заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, и обеспечению пожарной безопасности. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по Бурятии.



Главной темой обсуждения стал вопрос об особом контроле за соблюдением безопасности в период новогодних и рождественских праздников. В это время растёт количество травмированных и погибших.



Так, с 31 декабря 2020 по 8 января 2021 года в Бурятии было зарегистрировано 77 техногенных пожаров. Пять человек погибли, четверо были травмированы.



- Анализ пожаров на территории республики показал, что более 70% возгораний из их числа произошли в жилом секторе. Основными причинами пожаров стали неосторожное обращение с огнем, нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования и неправильная эксплуатация печного отопления, - рассказал замначальника управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Бурятии Виктор Чупров.



На сегодняшний день органами надзорной деятельности взято на контроль 820 объектов, задействованных в проведении праздничных мероприятий. Пожарный надзор уже проверил 350 объектов и выявил около 400 нарушений требований пожарной безопасности. В настоящее время 146 нарушений остаются на контроле, ещё 157 объектов прошли проверки без замечаний. Инспекторы также проводят практические тренировки по эвакуации персонала и посетителей на объектах.



Кроме того, торговые точки по продаже пиротехники с профилактическими рейдами посетят сотрудники государственного пожарного надзора и МВД. Они проверят соблюдение условий хранения и реализации товара, а также наличие сертификатов соответствия.



Для обеспечения безопасности мероприятий в период новогодних праздников в готовности к реагированию будут находиться 709 человек и 235 единиц техники противопожарной службы.

