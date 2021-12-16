 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

16 декабря

15 декабря

Популярное

Житель Иркутской области поджёг дом с людьми, один человек погиб

Житель Иркутской области поджёг дом с людьми, один человек погиб
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Поджигатель запер в доме четырёх человек

34-летний житель Байкальска в Иркутской области задержан за поджог дома с людьми, запертыми внутри.

По версии следствия, ночью 4 декабря в частном доме в микрорайоне Красный Ключ в городе Байкальске компания мужчин и женщин распивала спиртное. Во время застолья мужчина поссорился с собутыльниками и решил убить их. Он вышел из дома, подпёр входную дверь, облил её легковоспламеняющейся жидкостью и поджёг.

Четверо людей, находящихся в доме, получили различные травмы. Через несколько дней один из них скончался в больнице.

На поджигателя возбудили уголовное дело об убийстве.

- Обвиняемого заключили под стражу. Он арестован на два месяца. Проводятся необходимые следственные действия. Расследование продолжается, - сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.
пожар Поджог убийство

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии готовятся к росту пожаров в праздничные дни
В Бурятии готовятся к росту пожаров в праздничные дни
Происшествия, 16.12.2021
Год назад пожары в новогодние выходные унесли жизни пяти человек
В Бурятии за год изъяли свыше 11 тонн нефрита
В Бурятии за год изъяли свыше 11 тонн нефрита
Происшествия, 16.12.2021
В операциях участвовали полицейские, росгвардейцы, бойцы ОМОН и СОБР
В Иркутске 19-летний водитель насмерть сбил пенсионера
В Иркутске 19-летний водитель насмерть сбил пенсионера
Происшествия, 16.12.2021
Пенсионер переходил дорогу в неположенном месте
Жителя Бурятии лишили свободы за «пьяное» ДТП
Жителя Бурятии лишили свободы за «пьяное» ДТП
Происшествия, 16.12.2021
Мужчину также лишили водительских прав 
Жителей Бурятии испугало землетрясение
Жителей Бурятии испугало землетрясение
Происшествия, 15.12.2021
По словам жителей, стены ходили ходуном, а мебель сильно тряслась
Ревнивый иркутянин едва не сжёг знакомых
Ревнивый иркутянин едва не сжёг знакомых
Происшествия, 15.12.2021
Мужчина устроил пожар после совместного застолья
Жители Бурятии попались на уловки мошенника из Череповца
Жители Бурятии попались на уловки мошенника из Череповца
Происшествия, 15.12.2021
Мужчина якобы находил потерянные вещи и просил за них выкуп
В Улан-Удэ вынесли приговор по делу об убийстве у «Спутника»
В Улан-Удэ вынесли приговор по делу об убийстве у «Спутника»
Происшествия, 15.12.2021
Убийца отправится за решётку спустя почти 10 лет после случившегося

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^