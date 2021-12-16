Житель Иркутской области поджёг дом с людьми, один человек погиб

Поджигатель запер в доме четырёх человек



34-летний житель Байкальска в Иркутской области задержан за поджог дома с людьми, запертыми внутри.



По версии следствия, ночью 4 декабря в частном доме в микрорайоне Красный Ключ в городе Байкальске компания мужчин и женщин распивала спиртное. Во время застолья мужчина поссорился с собутыльниками и решил убить их. Он вышел из дома, подпёр входную дверь, облил её легковоспламеняющейся жидкостью и поджёг.



Четверо людей, находящихся в доме, получили различные травмы. Через несколько дней один из них скончался в больнице.



На поджигателя возбудили уголовное дело об убийстве.



- Обвиняемого заключили под стражу. Он арестован на два месяца. Проводятся необходимые следственные действия. Расследование продолжается, - сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.

