Поджигатель запер в доме четырёх человек
34-летний житель Байкальска в Иркутской области задержан за поджог дома с людьми, запертыми внутри.
По версии следствия, ночью 4 декабря в частном доме в микрорайоне Красный Ключ в городе Байкальске компания мужчин и женщин распивала спиртное. Во время застолья мужчина поссорился с собутыльниками и решил убить их. Он вышел из дома, подпёр входную дверь, облил её легковоспламеняющейся жидкостью и поджёг.
Четверо людей, находящихся в доме, получили различные травмы. Через несколько дней один из них скончался в больнице.
На поджигателя возбудили уголовное дело об убийстве.
- Обвиняемого заключили под стражу. Он арестован на два месяца. Проводятся необходимые следственные действия. Расследование продолжается, - сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.
Житель Иркутской области поджёг дом с людьми, один человек погиб
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Женщина покупала автомобиль из Европы
Женщина незаконно призывала к свержению власти
Год назад пожары в новогодние выходные унесли жизни пяти человек
Поджигатель запер в доме четырёх человек
В операциях участвовали полицейские, росгвардейцы, бойцы ОМОН и СОБР
Пенсионер переходил дорогу в неположенном месте
Столкнулись два микрогрузовика
Мужчину также лишили водительских прав
По словам жителей, стены ходили ходуном, а мебель сильно тряслась
Парень сопротивлялся при задержании
Мужчина устроил пожар после совместного застолья
Мужчина якобы находил потерянные вещи и просил за них выкуп
Убийца сам пришёл в полицию
Убийца отправится за решётку спустя почти 10 лет после случившегося
Деньги воровка спустила на алкоголь