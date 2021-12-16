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В Иркутске 19-летний водитель насмерть сбил пенсионера

В Иркутске 19-летний водитель насмерть сбил пенсионера
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Иркутской области
Пенсионер переходил дорогу в неположенном месте

Накануне вечером в Иркутске 19-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2106» сбил 65-летнего мужчину, который переходил проезжую часть в неустановленном для перехода месте.

От полученных травм пенсионер скончался на месте, сообщили в УГИБДД по Иркутской области.

Предварительно установлено, что погибший не имел при себе предметы со световозвращающими элементами.

Инспекторы напоминают, что приспособления, имеющие способность отражать свет фар, помогают автомобилистам увидеть человека, появившегося на проезжей части, заблаговременно и принять меры к остановке транспортного средства.

Кроме того, вне населённых пунктов пешеходы обязаны иметь при себе предметы со световозвращающими элементами и обеспечивать видимость этих предметов водителями.

С начала года в Иркутской области в тёмное время суток зарегистрирован 251 наезд на пешеходов, в результате которых 58 человек погиб и 213 получили травмы. В большинстве из них пешеходы не использовали световозвращатели.

По факту автоаварии проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
ДТП смерть

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