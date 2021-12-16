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Жителя Бурятии лишили свободы за «пьяное» ДТП

Жителя Бурятии лишили свободы за «пьяное» ДТП
Происшествия,  Фото:pexels.com
Мужчину также лишили водительских прав

Житель Кижингинского района Бурятии предстал перед судом за езду в нетрезвом виде.

Мужчина ранее был подвергнут уголовному наказанию за управление автомобилем в состоянии опьянения. Однако в августе он вновь сел за руль в нетрезвом виде. При этом пьяный водитель совершил ДТП, после чего скрылся с места происшествия.

Суд приговорил его к лишению свободы на 6 месяцев. Также он лишён водительских прав на 2 года 6 месяцев.

Приговор вступил в законную силу, сообщает пресс-службе республиканской прокуратуры. 
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