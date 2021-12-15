Жителей Бурятии испугало землетрясение

По словам жителей, стены ходили ходуном, а мебель сильно тряслась
Ощутимые толчки почувствовали жители Бурятии вечером 15 декабря, около 21.45 часов. Так, о сильных толчках сообщают жители Левобережья, Бурвода, Элеватора, центра Улан-Удэ и других микрорайонов, в том числе отдалённых, вроде Горького и Восточного. При этом землетрясение почувствовали не только жители высоток, но и частных домов.
Горожане рассказывают, что стены «ходили ходуном», кровати качались, сильно тряслись люстры и мебель.
«Тряхануло», «Думало, показалось, но нет», «Тряску предметов услышал», «Вибрация, стены начали трястись», «Лёжа землетрясение почувствовала, тряслись стены ещё», «Стёкла в окне дрожали, как будто хотят выпасть. Шкафы качались», - пишут улан-удэнцы.
Аналогичные сообщения поступают из Иркутской области. Сообщается, что толчки почувствовали также жители Иркутска и Ангарска.
Отметим, сайт Байкальского филиала СО РАН, где фиксируются землетрясения в Байкальском регионе, в первое время после землетрясения не работал. В свою очередь, в ГУ МЧС по Бурятии сообщили, что эпицентр находится в Кабанском районе республики, в 22,4 км северо-восточнее посёлка Танхой.
Магнитуда составила 4,9 балла.
- По предварительной информации ощущались толчки до 2 баллов в Улан-Удэ, в Кабанском, Джидинском, Закаменском, Селенгинском и Тункинском районах. Объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме, - уточнили в Главном управлении МЧС по Бурятии.
За этот год в Бурятии произошёл ряд землетрясений, но сильнее всех жителей испугали события в декабре 2020-го и январе 2021-го.
10 декабря прошлого года эпицентр землетрясения находился в Кабанском районе Бурятии, в 16 км от села Дубинино. Землетрясение произошло ранним утром, а длительные и сильные толчки разбудили многих жителей. Тем же вечером случилось ещё одно заметное сейсмособытие. Жители признавались, что боялись засыпать и держали наготове документы и деньги.
12 января началась серия землетрясений в Монголии у границы с Россией. 12 января его интенсивность в эпицентре составила 8,7 баллов. Ощутимо тряхнуло пять регионов России – сильнее всего Бурятию и Иркутскую область. Длительные толчки разбудили в то утро многих жителей Бурятии, немало испугав их. В домах тряслась мебель, люстры, а стены едва ли не ходили ходуном.
Заведующий лабораторией методов сейсмопрогнозов Геологического института СО РАН Цырен Тубанов в интервью «Байкал-Daily» год назад ответил на волнующие вопросы по поводу землетрясений.
Жителей Бурятии испугало землетрясение
Происшествия, Фото:
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