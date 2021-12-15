Ревнивый иркутянин едва не сжёг знакомых

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Происшествия,  Фото:СУ СКР по Иркутской области
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30-летнему жителю Иркутска предъявлено обвинение в покушении на убийство двух человек общеопасным способом. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.

По версии следствия, 10 декабря в квартире дома в переулке Западный двое мужчин и женщина распивали спиртное. Один из мужчин взревновал свою подругу. Поэтому он решил заживо сжечь пару: в соседней комнате поджёг бумагу, дождался, пока разгорится огонь, после чего сбежал.

К счастью, пара успела спастись. Их эвакуировали пожарные.

На следующий день подозреваемого задержали полицейские. Его заключили под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.
покушение на убийство

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