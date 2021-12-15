Ревнивый иркутянин едва не сжёг знакомых

Происшествия, Фото: СУ СКР по Иркутской области

Мужчина устроил пожар после совместного застолья



30-летнему жителю Иркутска предъявлено обвинение в покушении на убийство двух человек общеопасным способом. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.



По версии следствия, 10 декабря в квартире дома в переулке Западный двое мужчин и женщина распивали спиртное. Один из мужчин взревновал свою подругу. Поэтому он решил заживо сжечь пару: в соседней комнате поджёг бумагу, дождался, пока разгорится огонь, после чего сбежал.



К счастью, пара успела спастись. Их эвакуировали пожарные.



На следующий день подозреваемого задержали полицейские. Его заключили под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

