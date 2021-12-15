Мужчина устроил пожар после совместного застолья
30-летнему жителю Иркутска предъявлено обвинение в покушении на убийство двух человек общеопасным способом. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.
По версии следствия, 10 декабря в квартире дома в переулке Западный двое мужчин и женщина распивали спиртное. Один из мужчин взревновал свою подругу. Поэтому он решил заживо сжечь пару: в соседней комнате поджёг бумагу, дождался, пока разгорится огонь, после чего сбежал.
К счастью, пара успела спастись. Их эвакуировали пожарные.
На следующий день подозреваемого задержали полицейские. Его заключили под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.
Ревнивый иркутянин едва не сжёг знакомых
Происшествия, Фото:
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