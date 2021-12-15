Деньги воровка спустила на алкоголь
Полицейские задержали 47-летнюю жительницу села Бичура за кражу телефона и денег с банковской карты. Женщина обокрала 52-летнего односельчанина.
- Выяснилось, что женщина не вернула потерпевшему банковскую карту после совместного похода в магазин и покупки очередной порции спиртного. Кроме того, она забрала его телефон, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
В течение ещё двух последующих дней воровка рассчитывалась за алкоголь чужой картой. А через «мобильный банк» перевела со счёта 26 тысяч рублей.
Ранее она уже привлекалась к уголовной ответственности за имущественные преступления. Постоянного источника дохода не имеет.
У сельчанки изъяты украденные телефон и банковская карта. Возбуждено уголовное дело о краже.
Жительница Бурятии два дня прогуливала деньги с чужой карты
Происшествия, Фото:
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