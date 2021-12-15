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Жительница Бурятии два дня прогуливала деньги с чужой карты

Жительница Бурятии два дня прогуливала деньги с чужой карты
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Деньги воровка спустила на алкоголь

Полицейские задержали 47-летнюю жительницу села Бичура за кражу телефона и денег с банковской карты. Женщина обокрала 52-летнего односельчанина.

- Выяснилось, что женщина не вернула потерпевшему банковскую карту после совместного похода в магазин и покупки очередной порции спиртного. Кроме того, она забрала его телефон, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

В течение ещё двух последующих дней воровка рассчитывалась за алкоголь чужой картой. А через «мобильный банк» перевела со счёта 26 тысяч рублей.

Ранее она уже привлекалась к уголовной ответственности за имущественные преступления. Постоянного источника дохода не имеет.

У сельчанки изъяты украденные телефон и банковская карта. Возбуждено уголовное дело о краже.


кража

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