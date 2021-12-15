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В Бурятии жадный домушник вернулся за монетами

В Бурятии жадный домушник вернулся за монетами
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Вора сгубила его жадность

В Бурятии поймали очень жадного 18-летнего вора. Он попался, так как вернулся на место преступления за монетками.

В пресс-службе МВД по Бурятии рассказали, что жертвой вора стал 37-летнйи житель Закаменска. Он обратился в полицию ночью 25 ноября.

Выяснилось, что в квартиру залез неизвестный, пока супруги и их ребёнок спали. Домушник воспользовался тем, что хозяин забыл запереть входную дверь.

Вор стащил сотовый телефон, забрал из курток в прихожей личные документы семьи, а также сложил в три пакета и намеревался украсть ТВ-приставку, нетбук и хозяйственную утварь. Однако из-за шума хозяева проснулись. Вор сбежал, бросив пакеты.

Владелец квартиры пытался догнать преступника, но безуспешно.

Всего через час вор вернулся на место происшествия. Молодой человек решил собрать в ограде рядом с домом монеты, которые рассыпал из украденной из квартиры копилки.

На этот раз хозяин квартиры поймал парня и вскоре передал полицейским.

- Задержанный ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за кражи. Более того, очередное преступление он совершил, будучи условно осуждённым за серию хищений кабелей телефонной и интернет-связи с приведением в негодность объектов жизнеобеспечения. Возбуждены уголовные дела по статьям РФ «Кража» и «Похищение документов». Следствие продолжается, - уточнили в министерстве внутренних дел.
кража

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