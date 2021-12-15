В Чите на трассе «Байкал» погибли два человека

Опрокинулся Mitsubishi Mirage Dingo



Во вторник, 14 декабря на федеральной трассе «Байкал» в Чите произошло ДТП, унёсшее жизни двух человек. Об этом сообщает «МК в Чите» со ссылкой на пресс-службу УГИБДД по Забайкальскому краю.



- 14 декабря в 16:20 на трассе Иркутск-Улан Удэ-Чита водитель автомобиля Mitsubishi Mirage Dingo, по предварительным данным, не справился с управлением и съехал с дороги - автомобиль опрокинулся, - говорится в сообщении. – Водитель и пассажир погибли.

