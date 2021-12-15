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На Байкале произошло землетрясение магнитудой 4,1

На Байкале произошло землетрясение магнитудой 4,1
Происшествия,  Фото:seis-bykl.ru
Жители Бурятии и Иркутской области почувствовали толчки

Сегодня в 11:08 в Кабанском районе Бурятии произошло землетрясение магнитудой 4,1 балла. Эпицентр находился в 21,5 км северо-восточнее посёлка Танхой, находящегося на побережье озера Байкал.

- Объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме. По уточнённой информации, после обзвона глав поселений, незначительные толчки ощущались в населённых пунктах Танхой, Клюевка и Бабушкин, - сообщили в ГУ МЧС по Бурятии.

В группе «Кабанск-инфо. 24/7» уточняется, что в населённых пунктах ощущались подземный толчки, магнитуда которых составила около 3 баллов. «По классификации незначительное», - говорится в сообщении.

Подземные толчки «докатились» до соседней Иркутской области. В региональном ГУ МЧС сообщают, что реальная ощутимость сейсмособытия в Иркутске составила 3 балла, в Ангарске 2-3 балла.

Как сообщал «Байкал-Daily», недавно трижды «трясло» север Бурятии. Здесь с разницей в неделю случилось три сейсмособытия: 10, 4 декабря и 30 ноября.


землетрясение Байкал

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