Жители Бурятии и Иркутской области почувствовали толчки
Сегодня в 11:08 в Кабанском районе Бурятии произошло землетрясение магнитудой 4,1 балла. Эпицентр находился в 21,5 км северо-восточнее посёлка Танхой, находящегося на побережье озера Байкал.
- Объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме. По уточнённой информации, после обзвона глав поселений, незначительные толчки ощущались в населённых пунктах Танхой, Клюевка и Бабушкин, - сообщили в ГУ МЧС по Бурятии.
В группе «Кабанск-инфо. 24/7» уточняется, что в населённых пунктах ощущались подземный толчки, магнитуда которых составила около 3 баллов. «По классификации незначительное», - говорится в сообщении.
Подземные толчки «докатились» до соседней Иркутской области. В региональном ГУ МЧС сообщают, что реальная ощутимость сейсмособытия в Иркутске составила 3 балла, в Ангарске 2-3 балла.
Как сообщал «Байкал-Daily», недавно трижды «трясло» север Бурятии. Здесь с разницей в неделю случилось три сейсмособытия: 10, 4 декабря и 30 ноября.
На Байкале произошло землетрясение магнитудой 4,1
Происшествия, Фото:
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