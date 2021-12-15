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Убийца из Забайкалья скрывался 18 лет

Убийца из Забайкалья скрывался 18 лет
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Обвиняемого в убийстве двух человек нашли в Краснодаре

В ноябре 2002 года в жилом доме в городе Петровск-Забайкальский Забайкальского края убили двух молодых людей. В ходе возникшей ссоры парней начала избивать пьяная компания.

- Они нанесли потерпевшим ногами и различными предметами – кухонными ножами, деревянной скалкой, кирпичами, электрической плиткой, металлическими шампурами – множественные удары по телу и голове, - сообщили в прокуратуре Забайкальского края.

От многочисленных травм жертвы скончались. После чего их трупы унесли на городскую свалку, где сожгли.

- Уголовное дело было возбуждено по сообщению о безвестном исчезновении мужчин в феврале 2003 года, спустя 10 дней обнаружены их обгоревшие трупы. Принимавшие участие в убийстве мужчины были установлены. Все они, за исключением одного, задержаны и заключены под стражу. А в декабре 2003 года осуждены к лишению свободы сроком от 8 до 17 лет, - рассказали в прокуратуре.

Последний мужчина скрылся от следствия. Его объявили в розыск.

Спустя 18 лет мужчину задержали в Краснодаре. Он жил там с семьей по поддельным документам, полученным на другую фамилию. Сейчас задержанный доставлен в Читу и арестован.

- Его причастность к совершению преступления установлена путём опознаний, а также проведения генотипоскопической экспертизы. Вину в совершении преступления мужчина не признал, от дачи показаний отказался, - уточнили в краевой прокуратуре.

В случае признания мужчины виновным ему грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. 15 декабря прокуратура направила уголовное дело для рассмотрения по существу в Забайкальский краевой суд.
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