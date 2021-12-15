Жительница Иркутской области «вложила» в мошенников 2,5 млн

Жертвой мошенников стала 57-летняя женщина



57-летняя жительница города Зима написала заявление в полицию о том, что она попалась на уловку мошенников и осталась без 2,5 млн рублей.



Рекламу о выгодных инвестициях зиминка увидела в Интернете. Один раз нажав на рекламное окно, она попала в поле зрения «брокеров». Они тут же перезвонили потенциальной жертве и предложили очень выгодные условия обогащения.



- Действуя по указанию аферистов, женщина установила на свой телефон программу, позволяющую бесконтактно управлять её мобильным, в том числе всеми счетами через онлайн-банк. За две недели она «вложила в инвестиции» деньги, которые взяла в кредит и заняла у родственников и знакомых. После того, как злоумышленники настойчиво стали требовать у потерпевшей перевода дополнительных страховых взносов, она поняла, что стала жертвой обмана, - сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.





