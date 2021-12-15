Полицейские обнаружили в гараже мужчины больше 12 килограммов марихуаны
В городе Борзя Забайкальского края полицейские нашли у 33-летнего мужчину схрон с марихуаной. В гараже, а также на территории частного подворья оперативники изъяли высушенную растительную массу с характерным запахом конопли. Марихуану мужчина хранил разными партиями в полимерных пакетах, железных бочках и вёдрах.
По результатам проведенной экспертизы установлено, что забайкалец незаконно хранил марихуану общим весом 12,5 килограммов.
- За незаконный оборот наркотиков в отношении жителя города Борзя возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ. Санкцией статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет, - сообщает пресс-служба УМВД по Забайкальскому краю.
Забайкалец прятал марихуану в мешках, бочках и вёдрах
Происшествия, Фото:
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