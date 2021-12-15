Забайкалец прятал марихуану в мешках, бочках и вёдрах

Происшествия, Фото: УМВД по Забайкальскому краю

Полицейские обнаружили в гараже мужчины больше 12 килограммов марихуаны



В городе Борзя Забайкальского края полицейские нашли у 33-летнего мужчину схрон с марихуаной. В гараже, а также на территории частного подворья оперативники изъяли высушенную растительную массу с характерным запахом конопли. Марихуану мужчина хранил разными партиями в полимерных пакетах, железных бочках и вёдрах.



По результатам проведенной экспертизы установлено, что забайкалец незаконно хранил марихуану общим весом 12,5 килограммов.



- За незаконный оборот наркотиков в отношении жителя города Борзя возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ. Санкцией статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет, - сообщает пресс-служба УМВД по Забайкальскому краю.

