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Забайкалец прятал марихуану в мешках, бочках и вёдрах

Забайкалец прятал марихуану в мешках, бочках и вёдрах
Происшествия,  Фото:УМВД по Забайкальскому краю
Полицейские обнаружили в гараже мужчины больше 12 килограммов марихуаны

В городе Борзя Забайкальского края полицейские нашли у 33-летнего мужчину схрон с марихуаной. В гараже, а также на территории частного подворья оперативники изъяли высушенную растительную массу с характерным запахом конопли. Марихуану мужчина хранил разными партиями в полимерных пакетах, железных бочках и вёдрах.

По результатам проведенной экспертизы установлено, что забайкалец незаконно хранил марихуану общим весом 12,5 килограммов.

- За незаконный оборот наркотиков в отношении жителя города Борзя возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ. Санкцией статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет, - сообщает пресс-служба УМВД по Забайкальскому краю.
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