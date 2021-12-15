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В Бурятии водитель не удержала «Камри» на дороге

В Бурятии водитель не удержала «Камри» на дороге
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
В ДТП пострадала девушка

Вчера днём, 14 декабря, в Кяхтинском районе Бурятии произошло ДТП, в котором пострадала девушка-пассажирка. Там с дороги слетела и опрокинулась «Тойота Камри».

- 26-летняя водитель автомобиля «Тойота Камри» в 35 км от города Кяхта не справилась с управлением и совершила съезд с дороги. В результате ДТП 23-летняя пассажирка с травмами госпитализирована в медицинское учреждение, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.

Всего за минувшие сутки на дорогах республики инспекторы ДПС выявили 414 нарушений ПДД. В том числе задержаны 18 пьяных водителей, восемь из них – за повторную езду в состоянии опьянения в течение года.

Как сообщал «Байкал-Daily», утром 13 декабря в Улан-Удэ водитель сбил женщину и её девятилетнего внука, после чего с места аварии скрылся. Позже он всё же вернулся обратно.
ДТП

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