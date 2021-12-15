Мужчина получил 10 лет «строгача»
Ранее судимый за тяжкое преступление житель Заиграевского района Бурятии признан виновным по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ «Покушение на убийство».
Преступление было совершено в июне. Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, из неприязни трижды ударил ножом знакомого в грудную клетку и живот. Потерпевший остался жив благодаря своевременно оказанной медицинской помощи.
Суд приговорил его 10 годам колонии строгого режима.
Приговор не вступил в законную силу, сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.
Житель Бурятии едва не убил знакомого
Происшествия, Фото:
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