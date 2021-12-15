 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

15 декабря

14 декабря

Популярное

Житель Бурятии едва не убил знакомого

Житель Бурятии едва не убил знакомого
Происшествия,  Фото:pexels.com
Мужчина получил 10 лет «строгача»

Ранее судимый за тяжкое преступление житель Заиграевского района Бурятии признан виновным по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ «Покушение на убийство».

Преступление было совершено в июне. Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, из неприязни трижды ударил ножом знакомого в грудную клетку и живот. Потерпевший остался жив благодаря своевременно оказанной медицинской помощи.

Суд приговорил его 10 годам колонии строгого режима.

Приговор не вступил в законную силу, сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии. 
прокуратура суд приговор

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Житель Бурятии едва не убил знакомого
Житель Бурятии едва не убил знакомого
Происшествия, 15.12.2021
Мужчина получил 10 лет «строгача» 
В Туве произошло массовое отравление детей
В Туве произошло массовое отравление детей
Происшествия, 14.12.2021
На карантин закрыт республиканский кадетский корпус
Читинец требовал от престарелой матери покончить с собой
Читинец требовал от престарелой матери покончить с собой
Происшествия, 14.12.2021
Мужчина пойдёт под суд за истязание родной матери
В Бурятии подполковник рассчитывался чужой картой
В Бурятии подполковник рассчитывался чужой картой
Происшествия, 14.12.2021
Банковскую карту на улице потерял пенсионер
Трое читинцев умерли от отравления неизвестной жидкостью
Трое читинцев умерли от отравления неизвестной жидкостью
Происшествия, 14.12.2021
Мужчины уходили из жизни один за другим  
В Бурятии раскрыли 77% угонов
В Бурятии раскрыли 77% угонов
Происшествия, 14.12.2021
Статистику привели в министерстве внутренних дел
Житель Бурятии убил возлюбленную, увидев её с другим
Житель Бурятии убил возлюбленную, увидев её с другим
Происшествия, 14.12.2021
Молодой человек набросился на сожительницу, не ночевавшую дома
В Бурятии на горе воспламенился автомобиль
В Бурятии на горе воспламенился автомобиль
Происшествия, 14.12.2021
Находившиеся в машине люди успели спастись
В Бурятии с начала года в ДТП погибли 108 человек
В Бурятии с начала года в ДТП погибли 108 человек
Происшествия, 14.12.2021
С начала года в республике произошло 890 аварий с пострадавшими
В Улан-Удэ ищут мужчину, ранившего ножом девушку
В Улан-Удэ ищут мужчину, ранившего ножом девушку
Происшествия, 13.12.2021
Нападение произошло в подъезде дома  
Житель Бурятии пытался убить соседку ради её машины
Житель Бурятии пытался убить соседку ради её машины
Происшествия, 13.12.2021
Нападавший набросился на женщину, когда она зашла в подъезд

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^