Житель Бурятии едва не убил знакомого

Мужчина получил 10 лет «строгача»



Ранее судимый за тяжкое преступление житель Заиграевского района Бурятии признан виновным по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ «Покушение на убийство».



Преступление было совершено в июне. Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, из неприязни трижды ударил ножом знакомого в грудную клетку и живот. Потерпевший остался жив благодаря своевременно оказанной медицинской помощи.



Суд приговорил его 10 годам колонии строгого режима.



Приговор не вступил в законную силу, сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.

