Банковскую карту на улице потерял пенсионер
В Бурятии осудили подполковника за кражу с банковского счёта.
Вечером 29 июня офицер, находясь в городе Кяхта, на улице нашёл чужую банковскую карту. На карте была возможность оплатить покупки до тысячи рублей без введения пин-кода. Так что мужчина принялся оплачивать ею товары в магазинах. Всего он совершил шесть покупок на общую сумму 3 743 рубля.
Позже выяснилось, что карту потерял пенсионер.
В ходе предварительного и судебного следствия мужчина признал, что пошёл на преступление из-за желания незаконно обогатиться.
20 октября Кяхтинский гарнизонный военный суд признал виновным его виновным. Суд назначил наказание в виде штрафа на сумму 100 тысяч рублей, сообщили «Байкал-Daily» в военном следственном отделе СК РФ по Кяхтинскому гарнизону.
В Бурятии подполковник рассчитывался чужой картой
Происшествия, Фото:
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