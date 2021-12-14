 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

14 декабря

13 декабря

Популярное

В Бурятии подполковник рассчитывался чужой картой

В Бурятии подполковник рассчитывался чужой картой
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Банковскую карту на улице потерял пенсионер

В Бурятии осудили подполковника за кражу с банковского счёта.

Вечером 29 июня офицер, находясь в городе Кяхта, на улице нашёл чужую банковскую карту. На карте была возможность оплатить покупки до тысячи рублей без введения пин-кода. Так что мужчина принялся оплачивать ею товары в магазинах. Всего он совершил шесть покупок на общую сумму 3 743 рубля.

Позже выяснилось, что карту потерял пенсионер.

В ходе предварительного и судебного следствия мужчина признал, что пошёл на преступление из-за желания незаконно обогатиться.

20 октября Кяхтинский гарнизонный военный суд признал виновным его виновным. Суд назначил наказание в виде штрафа на сумму 100 тысяч рублей, сообщили «Байкал-Daily» в военном следственном отделе СК РФ по Кяхтинскому гарнизону.


кража

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Трое читинцев умерли от отравления неизвестной жидкостью
Трое читинцев умерли от отравления неизвестной жидкостью
Происшествия, 14.12.2021
Мужчины уходили из жизни один за другим  
В Бурятии раскрыли 77% угонов
В Бурятии раскрыли 77% угонов
Происшествия, 14.12.2021
Статистику привели в министерстве внутренних дел
Житель Бурятии убил возлюбленную, увидев её с другим
Житель Бурятии убил возлюбленную, увидев её с другим
Происшествия, 14.12.2021
Молодой человек набросился на сожительницу, не ночевавшую дома
В Бурятии на горе воспламенился автомобиль
В Бурятии на горе воспламенился автомобиль
Происшествия, 14.12.2021
Находившиеся в машине люди успели спастись
В Бурятии с начала года в ДТП погибли 108 человек
В Бурятии с начала года в ДТП погибли 108 человек
Происшествия, 14.12.2021
С начала года в республике произошло 890 аварий с пострадавшими
Житель Бурятии пытался убить соседку ради её машины
Житель Бурятии пытался убить соседку ради её машины
Происшествия, 13.12.2021
Нападавший набросился на женщину, когда она зашла в подъезд
В Иркутской области парень зарезал собаку, чтобы «попробовать на вкус»
В Иркутской области парень зарезал собаку, чтобы «попробовать на вкус»
Происшествия, 13.12.2021
Молодой человек фотографировался на фоне растерзанного животного
Жители Бурятии стали чаще оформлять ДТП по европротоколу
Жители Бурятии стали чаще оформлять ДТП по европротоколу
Происшествия, 13.12.2021
Общий объём компенсации по европротоколам составил 79 млн рублей
На пожаре в частном доме погибла пожилая иркутянка
На пожаре в частном доме погибла пожилая иркутянка
Происшествия, 13.12.2021
Женщину безуспешно реанимировали почти полчаса
В Улан-Удэ трое парней силой заставили девушку взять кредит
В Улан-Удэ трое парней силой заставили девушку взять кредит
Происшествия, 13.12.2021
Девушка зря пустила к себе в квартиру трёх молодых людей

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^