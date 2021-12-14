В Туве произошло массовое отравление детей

Происшествия, Фото: официальный портал РТ

На карантин закрыт республиканский кадетский корпус



Утром 14 декабря глава Тувы Владислав Ховалыг провёл выездное совещание в республиканской школе-интернат «Тувинский кадетский корпус», где вечером 13 декабря дети начали жаловаться на плохое самочувствие.



Заместитель председателя правительства Тувы Елена Хардикова провела санитарно-противоэпидемическую комиссию по факту госпитализации 73 воспитанников Тувинского кадетского корпуса в инфекционную больницу. Сообщается, что одного ребёнка уже выписали из больницы, так как его состояние уже не вызывает опасений. В комиссии приняли участие представители управления Роспотребнадзора по РТ, главного управления МЧС России по РТ, министерства здравоохранения, министерства образования и министерства труда и социальной политики республики.



Главный внештатный врач-инфекционист министерства здравоохранения Тувы Чечек Ондар рассказала, что в настоящее время на лечении в республиканской инфекционной больнице находятся 73 ребёнка, доставленных из республиканской школы-интерната. Из них 41 – кадеты Тувинского кадетского корпуса, 32 – ученики республиканской школы-интерната, дети, оставшиеся без попечения родителей. Первые дети с признаками отравления начали поступать в больницу с 18:00 часов 13 декабря. У детей наблюдалась температура тела выше 38 градусов, рвота, слабость, лихорадка. У четырёх детей имелись также признаки ОРВИ. Состояние 23 детей оценивается как средней степени тяжести. Предварительно поставлен диагноз – пищевая токсикоинфекция. Для постановки более точного диагноза у детей отобраны пробы рвотных масс и смывов, которые направлены на исследование в центр гигиены и эпидемиологии в Туве. По словам врача-инфекциониста, на полное выздоровление детей потребуется 10-12 дней.



Руководитель управления Роспотребнадзора по РТ Людмила Салчак заявила, что ведомством начато эпидрасследование, по результатам первых проверок которого были выявлены грубые нарушения процесса приготовления пищи и санитарных правил при организации питания воспитанников школы-интерната. Поэтому предварительной причиной массового заболевания детей Роспотребнадзор называет некачественное питание. Главный санитарный врач отметила, что к данному образовательному учреждению и прежде были замечания и выписывались предписания, однако они, как показала проверка, не исполнялись. К примеру, не был организован на должном уровне процесс мытья рук воспитанников перед приёмом пищи.



Установлено, что поставкой продуктов в учреждение занимается индивидуальный предприниматель, договор с которым заключён в сентябре. При проверке ИП не смог представить соответствующие документы на поставленную продукцию, свидетельствующие о её надлежащем качестве.



Комиссия Роспотребнадзора изъяла суточные пробы готовой пищи, пробы мяса куриц, яиц, овощей и фруктов, которые были в пищеблоке учреждения и также направлены на исследование в центр гигиены и эпидемиологии в РТ. Помещение столовой и пищеблока опечатано.



Людмила Салчак рассказала, что на территории образовательного учреждения введён семидневный карантин.



И.о. министра образования Тувы Алексей Храмцов пояснил, что на время действия ограничительных мероприятий, питание остальных воспитанников школы-интерната будет организовано путём привоза готовых блюд и с использованием одноразовой посуды. Горячее питание будет поставлять МУП «Школьник», которое специализируется на школьном питании.



Представитель главного управления МЧС Росси по РТ уточнил, что данное происшествие не подпадает под категорию «Чрезвычайное» и квалифицируется как «Происшествие».



Члены республиканского СПЭК вновь соберутся завтра, 15 декабря, после получения результатов анализов детей и проб пищевых продуктов. Об этом сообщает официальный портал Тувы.

