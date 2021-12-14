Трое читинцев умерли от отравления неизвестной жидкостью

Мужчины уходили из жизни один за другим



В Чите трое мужчин скончались после употребления неустановленной спиртосодержащей жидкости. Следователи проводят доследственную проверку.



Предварительно установлено, что 9 декабря работники предприятия после работы распили неустановленную спиртосодержащую жидкость. На следующий день один из компании, 30-летний мужчина, скончался. 11 декабря зафиксирована смерть второго мужчины 33 лет. Третий, 25-летний мужчина, скончался ещё через день.



- Следователи проводят комплекс процессуальных действий для установления всех обстоятельств произошедшего. Назначены судебные медицинские экспертизы для установления причин смерти. Опрошены руководство предприятия и коллеги погибших мужчин. Устанавливается спиртосодержащая жидкость, которую употребляли погибшие, способ её приобретения и производства, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Забайкальскому краю.



По имеющимся данным, погибшие могли употребить спиртосодержащую жидкость, которая на предприятии используется в технических целях.



По результатам проверки следователи примут правовое решение.

