Трое читинцев умерли от отравления неизвестной жидкостью

Мужчины уходили из жизни один за другим
В Чите трое мужчин скончались после употребления неустановленной спиртосодержащей жидкости. Следователи проводят доследственную проверку.
Предварительно установлено, что 9 декабря работники предприятия после работы распили неустановленную спиртосодержащую жидкость. На следующий день один из компании, 30-летний мужчина, скончался. 11 декабря зафиксирована смерть второго мужчины 33 лет. Третий, 25-летний мужчина, скончался ещё через день.
- Следователи проводят комплекс процессуальных действий для установления всех обстоятельств произошедшего. Назначены судебные медицинские экспертизы для установления причин смерти. Опрошены руководство предприятия и коллеги погибших мужчин. Устанавливается спиртосодержащая жидкость, которую употребляли погибшие, способ её приобретения и производства, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Забайкальскому краю.
По имеющимся данным, погибшие могли употребить спиртосодержащую жидкость, которая на предприятии используется в технических целях.
По результатам проверки следователи примут правовое решение.
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