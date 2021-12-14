Статистику привели в министерстве внутренних дел
За 11 месяцев в Бурятии зарегистрировано 243 преступления, связанных с кражами и незаконным завладением транспортными средствами. Об этом сообщает МВД по Бурятии.
- Речь идёт о 55 фактах хищений автомототранспорта и 188 угонах. В результате проделанной сотрудниками органов внутренних дел работы раскрыто 18 краж транспорта и 145 угонов, - говорится в сообщении.
Госавтоинспекция республики призывает жителей оборудовать транспорт средствами противоугонной защиты (автосигнализацией, в том числе, оснащённой охранной системой спутникового слежения).
В Бурятии раскрыли 77% угонов
Происшествия, Фото:
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