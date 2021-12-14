Наркотики сельчанин прятал в гараже
Днём 13 декабря в Селенгинском районе Бурятии сотрудники наркоконтроля задержали жителя улуса Нур-Тухум. В гараже 35-летнего мужчины полицейские обнаружили мешок с 4,5 кг марихуаны.
Хозяин дома признался, что собрал коноплю в середине ноября неподалёку от села для собственного употребления. Освидетельствованием у него установлен факт потребления запрещённого вещества.
Ранее к уголовной ответственности мужчина не привлекался. Он нигде не работает, а сам многодетный отец.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 Уголовного кодекса, сообщили в МВД по Бурятии.
В Бурятии у многодетного отца изъяли мешок марихуаны
Происшествия, Фото:
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