В Бурятии у многодетного отца изъяли мешок марихуаны

Происшествия, Фото: МВД по Бурятии

Наркотики сельчанин прятал в гараже



Днём 13 декабря в Селенгинском районе Бурятии сотрудники наркоконтроля задержали жителя улуса Нур-Тухум. В гараже 35-летнего мужчины полицейские обнаружили мешок с 4,5 кг марихуаны.



Хозяин дома признался, что собрал коноплю в середине ноября неподалёку от села для собственного употребления. Освидетельствованием у него установлен факт потребления запрещённого вещества.



Ранее к уголовной ответственности мужчина не привлекался. Он нигде не работает, а сам многодетный отец.



Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 Уголовного кодекса, сообщили в МВД по Бурятии.





