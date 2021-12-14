 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

14 декабря

13 декабря

Популярное

Житель Бурятии убил возлюбленную, увидев её с другим

Житель Бурятии убил возлюбленную, увидев её с другим
Происшествия,  Фото:pexels.com
Молодой человек набросился на сожительницу, не ночевавшую дома

13 декабря в больнице скончалась 28-летняя жительница Закаменска, которую сильно избил её сожитель. Девушку госпитализировали в больницу с многочисленными травмами головы и повреждениями внутренних органов, сообщили в СК СКР по Бурятии.

Подозреваемый задержан. 25-летний возлюбленный умершей девушки на допросе рассказал о расправе, причиной которой стала ревность.

По данным следствия, пара жила в квартире одного из домов в городе Закаменск. 12 декабря молодой человек уехал по делам в другое село и собирался остаться там на ночь. Однако под вечер внезапно вернулся. Сожительницы дома не оказалось. Под утро он услышал шум возле входной двери, вышел в подъезд и застал свою возлюбленную с незнакомцем, который сразу убежал.

В порыве ревности молодой человек стал избивать девушку, нанеся ей множество ударов кулаками и ногами по голове, туловищу, рукам и ногам. Спустя несколько часов он успокоился и позвонил родственнику, который вызвал скорую помощь.

Пострадавшую госпитализировали, однако, несмотря на усилия врачей, от полученных повреждений она вскоре скончалась.

Следователи возбудили уголовное дело об убийстве. Сейчас решается вопрос о заключении молодого человека под стражу.


убийство

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии с начала года в ДТП погибли 108 человек
В Бурятии с начала года в ДТП погибли 108 человек
Происшествия, 14.12.2021
С начала года в республике произошло 890 аварий с пострадавшими
В Улан-Удэ ищут мужчину, ранившего ножом девушку
В Улан-Удэ ищут мужчину, ранившего ножом девушку
Происшествия, 13.12.2021
Нападение произошло в подъезде дома  
Житель Бурятии пытался убить соседку ради её машины
Житель Бурятии пытался убить соседку ради её машины
Происшествия, 13.12.2021
Нападавший набросился на женщину, когда она зашла в подъезд
В Иркутской области парень зарезал собаку, чтобы «попробовать на вкус»
В Иркутской области парень зарезал собаку, чтобы «попробовать на вкус»
Происшествия, 13.12.2021
Молодой человек фотографировался на фоне растерзанного животного
Жители Бурятии стали чаще оформлять ДТП по европротоколу
Жители Бурятии стали чаще оформлять ДТП по европротоколу
Происшествия, 13.12.2021
Общий объём компенсации по европротоколам составил 79 млн рублей
На пожаре в частном доме погибла пожилая иркутянка
На пожаре в частном доме погибла пожилая иркутянка
Происшествия, 13.12.2021
Женщину безуспешно реанимировали почти полчаса
В Улан-Удэ трое парней силой заставили девушку взять кредит
В Улан-Удэ трое парней силой заставили девушку взять кредит
Происшествия, 13.12.2021
Девушка зря пустила к себе в квартиру трёх молодых людей
Житель Бурятии после ночи с новой знакомой обманул её подругу
Житель Бурятии после ночи с новой знакомой обманул её подругу
Происшествия, 13.12.2021
Подозреваемый ранее был объявлен в федеральный розыск
В Бурятии мужчина убегал с двумя мешками марихуаны
В Бурятии мужчина убегал с двумя мешками марихуаны
Происшествия, 13.12.2021
Любители «травки» приехали в Бурятию из Забайкалья
В Улан-Удэ водитель, сбивший женщину и мальчика, нашёлся благодаря соцсетям
В Улан-Удэ водитель, сбивший женщину и мальчика, нашёлся благодаря соцсетям
Происшествия, 13.12.2021
Автомобилист сбил пешеходов и скрылся с места автоаварии
Житель Бурятии обматерил судью при оглашении приговора
Житель Бурятии обматерил судью при оглашении приговора
Происшествия, 13.12.2021
Осуждённый не смог обжаловать приговор

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^