Житель Бурятии убил возлюбленную, увидев её с другим

Молодой человек набросился на сожительницу, не ночевавшую дома



13 декабря в больнице скончалась 28-летняя жительница Закаменска, которую сильно избил её сожитель. Девушку госпитализировали в больницу с многочисленными травмами головы и повреждениями внутренних органов, сообщили в СК СКР по Бурятии.



Подозреваемый задержан. 25-летний возлюбленный умершей девушки на допросе рассказал о расправе, причиной которой стала ревность.



По данным следствия, пара жила в квартире одного из домов в городе Закаменск. 12 декабря молодой человек уехал по делам в другое село и собирался остаться там на ночь. Однако под вечер внезапно вернулся. Сожительницы дома не оказалось. Под утро он услышал шум возле входной двери, вышел в подъезд и застал свою возлюбленную с незнакомцем, который сразу убежал.



В порыве ревности молодой человек стал избивать девушку, нанеся ей множество ударов кулаками и ногами по голове, туловищу, рукам и ногам. Спустя несколько часов он успокоился и позвонил родственнику, который вызвал скорую помощь.



Пострадавшую госпитализировали, однако, несмотря на усилия врачей, от полученных повреждений она вскоре скончалась.



Следователи возбудили уголовное дело об убийстве. Сейчас решается вопрос о заключении молодого человека под стражу.





