Находившиеся в машине люди успели спастись
Поздним вечером 13 декабря в местности горы Казачка в Тарбагатайском районе Бурятии воспламенился автомобиль.
- По информации очевидцев, во время прогрева транспорта произошёл хлопок, и автомобиль загорелся. Находившиеся внутри люди эвакуировались и вызвали пожарных, - говорится в сообщении республиканского агентства ГО и ЧС.
Приехавшие пожарные оперативно ликвидировали возгорание.
В результате пожара выгорел моторный отсек, повреждены колесо и частично панель приборов.
- Предположительно, причиной пожара послужила неисправность систем, механизмов и узлов транспортного средства, - уточнили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
В Бурятии на горе воспламенился автомобиль
Происшествия, Фото:
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