В Бурятии на горе воспламенился автомобиль

Находившиеся в машине люди успели спастись



Поздним вечером 13 декабря в местности горы Казачка в Тарбагатайском районе Бурятии воспламенился автомобиль.



- По информации очевидцев, во время прогрева транспорта произошёл хлопок, и автомобиль загорелся. Находившиеся внутри люди эвакуировались и вызвали пожарных, - говорится в сообщении республиканского агентства ГО и ЧС.



Приехавшие пожарные оперативно ликвидировали возгорание.



В результате пожара выгорел моторный отсек, повреждены колесо и частично панель приборов.



- Предположительно, причиной пожара послужила неисправность систем, механизмов и узлов транспортного средства, - уточнили в республиканском агентстве ГО и ЧС.





