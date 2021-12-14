В иркутской области подрались шестеро осуждённых

Происшествия, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Драчуны попали в больницу



В исправительной колонии №6 в Иркутске в спальном помещении общежития подрались шестеро осуждённых. Драка произошла из-за бытового конфликта, сообщили в ГУФСИН по Иркутской области.



Сейчас участники драки госпитализированы с различными травмами.



Сотрудники ИК-6 проводят проверку. Материалы также направлены в органы следствия для дачи правовой оценки действиям осуждённых.







