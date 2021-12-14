Драчуны попали в больницу
В исправительной колонии №6 в Иркутске в спальном помещении общежития подрались шестеро осуждённых. Драка произошла из-за бытового конфликта, сообщили в ГУФСИН по Иркутской области.
Сейчас участники драки госпитализированы с различными травмами.
Сотрудники ИК-6 проводят проверку. Материалы также направлены в органы следствия для дачи правовой оценки действиям осуждённых.
В иркутской области подрались шестеро осуждённых
Происшествия, Фото:
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