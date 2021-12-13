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В Улан-Удэ ищут мужчину, ранившего ножом девушку

В Улан-Удэ ищут мужчину, ранившего ножом девушку
Происшествия, 
Нападение произошло в подъезде дома

Днём в воскресенье, 12 декабря, в Улан-Удэ произошло нападение на 18-летнюю девушку. Около 16 часов в подъезде дома на улице Терешковой на девушку набросился мужчина. Он ударил её ножом в живот.

- Девушка доставлена в медицинское учреждение. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, - сообщили «Байкал-Daily» в пресс-службе МВД по Бурятии.

Сотрудники полиции разыскивают злоумышленника.

Приметы мужчины: на вид 40-45 лет, предположительно, европейской внешности, рост 170-175 см, среднего телосложения.

Был одет: шапка чёрная вязаная, на лице медицинская маска, камуфлированная куртка зелёно-бордового цвета с капюшоном без меха, чёрные брюки, чёрные ботинки. Особых примет нет.

При наличии какой-либо информации о разыскиваемом необходимо обратиться в полицию по телефонам: 8-908-594-47-24, 43-02-02 или 102 (112).
умышленное причинение тяжкого вреда здоровью полиция

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