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Житель Бурятии пытался убить соседку ради её машины

Житель Бурятии пытался убить соседку ради её машины
Происшествия,  Фото:СУ СКР по Бурятии
Нападавший набросился на женщину, когда она зашла в подъезд

В селе Турунтаево Прибайкальского района 43-летний мужчина, находящийся в запое, набросился на 57-летнюю соседку и пытался её убить. Женщина была доставлена в больницу с многочисленными ножевыми ранениями грудной клетки, живота и рук, сообщили в СК СКР по Бурятии.

По данным следствия, мужчина живёт в Турунтаево в многоквартирном доме. Два дня он употреблял спиртные напитки. Утром 11 декабря мужчина проснулся и в окно квартиры увидел подъехавшую к дому на машине соседку. Он решил убить женщину и угнать её автомобиль. Для этого взял кухонный нож и вышел в подъезд.

Когда соседка приблизилась, мужчина напал на неё и стал наносить удары ножом. Затем схватил за одежду, затащил в свою квартиру, где попытался добить.

Раненой удалось оттолкнуть нападавшего мужчину и выскочить наружу. В подъезде женщина стала звать на помощь жильцов.

Испугавшись задержания, мужчина убежал из дома, выкинул нож и спрятался. Через некоторое время возле магазина его задержали росгвардейцы.

Следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство. Задержанному предъявлено обвинение. Сейчас решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.
покушение на убийство

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