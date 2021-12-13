Нападавший набросился на женщину, когда она зашла в подъезд
В селе Турунтаево Прибайкальского района 43-летний мужчина, находящийся в запое, набросился на 57-летнюю соседку и пытался её убить. Женщина была доставлена в больницу с многочисленными ножевыми ранениями грудной клетки, живота и рук, сообщили в СК СКР по Бурятии.
По данным следствия, мужчина живёт в Турунтаево в многоквартирном доме. Два дня он употреблял спиртные напитки. Утром 11 декабря мужчина проснулся и в окно квартиры увидел подъехавшую к дому на машине соседку. Он решил убить женщину и угнать её автомобиль. Для этого взял кухонный нож и вышел в подъезд.
Когда соседка приблизилась, мужчина напал на неё и стал наносить удары ножом. Затем схватил за одежду, затащил в свою квартиру, где попытался добить.
Раненой удалось оттолкнуть нападавшего мужчину и выскочить наружу. В подъезде женщина стала звать на помощь жильцов.
Испугавшись задержания, мужчина убежал из дома, выкинул нож и спрятался. Через некоторое время возле магазина его задержали росгвардейцы.
Следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство. Задержанному предъявлено обвинение. Сейчас решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.
Житель Бурятии пытался убить соседку ради её машины
Происшествия, Фото:
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