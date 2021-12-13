Житель Бурятии пытался убить соседку ради её машины

Происшествия, Фото: СУ СКР по Бурятии

Нападавший набросился на женщину, когда она зашла в подъезд



В селе Турунтаево Прибайкальского района 43-летний мужчина, находящийся в запое, набросился на 57-летнюю соседку и пытался её убить. Женщина была доставлена в больницу с многочисленными ножевыми ранениями грудной клетки, живота и рук, сообщили в СК СКР по Бурятии.



По данным следствия, мужчина живёт в Турунтаево в многоквартирном доме. Два дня он употреблял спиртные напитки. Утром 11 декабря мужчина проснулся и в окно квартиры увидел подъехавшую к дому на машине соседку. Он решил убить женщину и угнать её автомобиль. Для этого взял кухонный нож и вышел в подъезд.



Когда соседка приблизилась, мужчина напал на неё и стал наносить удары ножом. Затем схватил за одежду, затащил в свою квартиру, где попытался добить.



Раненой удалось оттолкнуть нападавшего мужчину и выскочить наружу. В подъезде женщина стала звать на помощь жильцов.



Испугавшись задержания, мужчина убежал из дома, выкинул нож и спрятался. Через некоторое время возле магазина его задержали росгвардейцы.



Следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство. Задержанному предъявлено обвинение. Сейчас решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

