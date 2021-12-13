Житель Бурятии пытался задушить приятеля

Жизнь мужчине спасла его жена



В конце сентября 2020 года в Кяхтинском районе Бурятии поссорились двое пьяных мужчин.



Один толкнул другого, который сидел на стуле, уронив на пол. После этого нападавший стал душить собутыльника, пока он не потерял сознание.



К счастью, мужчину спасла супруга. Она сообщила о происшествии в полицию и вызвала «скорую».



- Суд квалифицировал действия мужчины как покушение на убийство. Его приговорили к шести годам трём месяцам колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу, - сообщает пресс-служба Кяхтинского районного суда.





