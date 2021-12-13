 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

13 декабря

12 декабря

Популярное

Житель Бурятии пытался задушить приятеля

Житель Бурятии пытался задушить приятеля
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Жизнь мужчине спасла его жена

В конце сентября 2020 года в Кяхтинском районе Бурятии поссорились двое пьяных мужчин.

Один толкнул другого, который сидел на стуле, уронив на пол. После этого нападавший стал душить собутыльника, пока он не потерял сознание.

К счастью, мужчину спасла супруга. Она сообщила о происшествии в полицию и вызвала «скорую».

- Суд квалифицировал действия мужчины как покушение на убийство. Его приговорили к шести годам трём месяцам колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу, - сообщает пресс-служба Кяхтинского районного суда.


покушение на убийство

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Житель Бурятии пытался убить соседку ради её машины
Житель Бурятии пытался убить соседку ради её машины
Происшествия, 13.12.2021
Нападавший набросился на женщину, когда она зашла в подъезд
В Иркутской области парень зарезал собаку, чтобы «попробовать на вкус»
В Иркутской области парень зарезал собаку, чтобы «попробовать на вкус»
Происшествия, 13.12.2021
Молодой человек фотографировался на фоне растерзанного животного
Жители Бурятии стали чаще оформлять ДТП по европротоколу
Жители Бурятии стали чаще оформлять ДТП по европротоколу
Происшествия, 13.12.2021
Общий объём компенсации по европротоколам составил 79 млн рублей
На пожаре в частном доме погибла пожилая иркутянка
На пожаре в частном доме погибла пожилая иркутянка
Происшествия, 13.12.2021
Женщину безуспешно реанимировали почти полчаса
В Улан-Удэ трое парней силой заставили девушку взять кредит
В Улан-Удэ трое парней силой заставили девушку взять кредит
Происшествия, 13.12.2021
Девушка зря пустила к себе в квартиру трёх молодых людей
Житель Бурятии после ночи с новой знакомой обманул её подругу
Житель Бурятии после ночи с новой знакомой обманул её подругу
Происшествия, 13.12.2021
Подозреваемый ранее был объявлен в федеральный розыск
В Бурятии мужчина убегал с двумя мешками марихуаны
В Бурятии мужчина убегал с двумя мешками марихуаны
Происшествия, 13.12.2021
Любители «травки» приехали в Бурятию из Забайкалья
В Улан-Удэ водитель, сбивший женщину и мальчика, нашёлся благодаря соцсетям
В Улан-Удэ водитель, сбивший женщину и мальчика, нашёлся благодаря соцсетям
Происшествия, 13.12.2021
Автомобилист сбил пешеходов и скрылся с места автоаварии
Житель Бурятии обматерил судью при оглашении приговора
Житель Бурятии обматерил судью при оглашении приговора
Происшествия, 13.12.2021
Осуждённый не смог обжаловать приговор
В Бурятии горели дом, сарай и котельная
В Бурятии горели дом, сарай и котельная
Происшествия, 11.12.2021
Два пожара произошли в Онохое
В Бурятии пропал лесоруб
В Бурятии пропал лесоруб
Происшествия, 11.12.2021
Пропавшего мужчину ищут спасатели
В Иркутске в горящем доме спасли запертых в квартире детей
В Иркутске в горящем доме спасли запертых в квартире детей
Происшествия, 11.12.2021
Всего же из горящего здания спасли четырёх человек

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^