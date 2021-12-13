В Иркутской области парень зарезал собаку, чтобы «попробовать на вкус»

Происшествия, Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Молодой человек фотографировался на фоне растерзанного животного



18-летний парень из города Зима Иркутской области зарезал в ванне собаку, которую поймал на улице. Фотографии живодёра появились в паблике Сводка 38. На снимке молодой человек позирует с ножом в руках, на заднем плане – ванная вся в крови и зарезанное животное.



Пользователи предположили, что у парня проблемы с психикой: «Наблюдение за таким человеком необходимо со стороны правоохранителей», «Мозгов ноль, надо ему новые купить», «Начало положено..»



Полицейские задержали живодёра в течение часа после того, как обнаружили снимки в соцсети. Задержанный учится в профучилище. Он признался, что совершил это убийство, чтобы приготовить еду из собаки.



- Я убил собаку. Захотел мясо покушать. Таким раньше я не занимался, скинул одной девочке, она уже всем разослала. Собаку поймал на улице, дворняжку, - рассказал парень на допросе в полиции.



При этом подозреваемый заявил, что ему было жалко бездомную собаку. В квартире полицейские нашли останки животного и нож.



Возбуждено уголовное дело о жестоком обращении с животным, повлекшем его гибель. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Следствие продолжается.





