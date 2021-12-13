Горели дом, машина и баня
В воскресенье, 12 декабря, в пригородных сёлах произошло несколько пожаров; о них рассказали в республиканском агентстве ГО и ЧС.
Так, днём в ДНТ в селе Нижний Саянтуй Тарбагатайского района загорелся жилой дом. Дым шёл из второго этажа.
В результате пожара повреждены потолочное перекрытие и дверь подсобного помещения на втором этаже.
Предположительно, причиной стало неправильное устройство и неисправность отопительных печей и дымоходов.
В улусе Хойтобэе Иволгинского района сгорела баня – также из-за неправильного устройства печки.
Ещё один пожар произошел вчера в Иволгинском районе в селеГанзурино. Загорелся автомобиль в гараже.
Пожарные выкатили его из гаража, не попустив перехода огня на строение.
Сгорел моторный отсек и салон автомобиля.
Предположительно, причиной произошедшего стало нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования.
В пригороде Улан-Удэ произошло несколько пожаров
Происшествия, Фото:
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