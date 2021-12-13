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В пригороде Улан-Удэ произошло несколько пожаров

В пригороде Улан-Удэ произошло несколько пожаров
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Горели дом, машина и баня

В воскресенье, 12 декабря, в пригородных сёлах произошло несколько пожаров; о них рассказали в республиканском агентстве ГО и ЧС.

Так, днём в ДНТ в селе Нижний Саянтуй Тарбагатайского района загорелся жилой дом. Дым шёл из второго этажа.

В результате пожара повреждены потолочное перекрытие и дверь подсобного помещения на втором этаже.

Предположительно, причиной стало неправильное устройство и неисправность отопительных печей и дымоходов.

В улусе Хойтобэе Иволгинского района сгорела баня – также из-за неправильного устройства печки.

Ещё один пожар произошел вчера в Иволгинском районе в селеГанзурино. Загорелся автомобиль в гараже.

Пожарные выкатили его из гаража, не попустив перехода огня на строение.

Сгорел моторный отсек и салон автомобиля.

Предположительно, причиной произошедшего стало нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования.


пожар

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