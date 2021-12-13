В пригороде Улан-Удэ произошло несколько пожаров

Горели дом, машина и баня



В воскресенье, 12 декабря, в пригородных сёлах произошло несколько пожаров; о них рассказали в республиканском агентстве ГО и ЧС.



Так, днём в ДНТ в селе Нижний Саянтуй Тарбагатайского района загорелся жилой дом. Дым шёл из второго этажа.



В результате пожара повреждены потолочное перекрытие и дверь подсобного помещения на втором этаже.



Предположительно, причиной стало неправильное устройство и неисправность отопительных печей и дымоходов.



В улусе Хойтобэе Иволгинского района сгорела баня – также из-за неправильного устройства печки.



Ещё один пожар произошел вчера в Иволгинском районе в селеГанзурино. Загорелся автомобиль в гараже.



Пожарные выкатили его из гаража, не попустив перехода огня на строение.



Сгорел моторный отсек и салон автомобиля.



Предположительно, причиной произошедшего стало нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования.





