На пожаре в частном доме погибла пожилая иркутянка

Происшествия, Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Женщину безуспешно реанимировали почти полчаса



Вечером 12 декабря в частном деревянном одноэтажном доме на улице Дальневосточной в Иркутске произошёл пожар, унёсший жизнь 65-летней пенсионерки.



На момент прибытия первых пожарных подразделений дом полностью был охвачен огнём. Хозяйку дома вынесли соседи до приезда пожарных. Её передали приехавшим врачам скорой помощи.



- Реанимационные действия проводились в течение 25 минут, но медики констатировали смерть, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.



Звено газодымозащитной службы из горящего дома вынесло два газовых баллона. Открытое горение было ликвидировано в течение 38 минут. Общая площадь пожара составила 48 квадратных метров.



По предварительной версии причиной пожара могло послужить короткое замыкание электропроводки.



По факту гибели на пожаре 65-летней женщины проводится доследственная проверка.



- В настоящее время следователи СК совместно с экспертами пожаро-технической лаборатории экспертно-криминалистического центра ГУ МВД России по Иркутской области и сотрудниками МЧС проводят дополнительный осмотр места происшествия. Устанавливается причина пожара, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.





