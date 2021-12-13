Женщину безуспешно реанимировали почти полчаса
Вечером 12 декабря в частном деревянном одноэтажном доме на улице Дальневосточной в Иркутске произошёл пожар, унёсший жизнь 65-летней пенсионерки.
На момент прибытия первых пожарных подразделений дом полностью был охвачен огнём. Хозяйку дома вынесли соседи до приезда пожарных. Её передали приехавшим врачам скорой помощи.
- Реанимационные действия проводились в течение 25 минут, но медики констатировали смерть, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.
Звено газодымозащитной службы из горящего дома вынесло два газовых баллона. Открытое горение было ликвидировано в течение 38 минут. Общая площадь пожара составила 48 квадратных метров.
По предварительной версии причиной пожара могло послужить короткое замыкание электропроводки.
По факту гибели на пожаре 65-летней женщины проводится доследственная проверка.
- В настоящее время следователи СК совместно с экспертами пожаро-технической лаборатории экспертно-криминалистического центра ГУ МВД России по Иркутской области и сотрудниками МЧС проводят дополнительный осмотр места происшествия. Устанавливается причина пожара, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.
На пожаре в частном доме погибла пожилая иркутянка
Происшествия, Фото:
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