В Бурятии мужчина убегал с двумя мешками марихуаны

Происшествия, Фото: МВД по Бурятии

Любители «травки» приехали в Бурятию из Забайкалья



Ночью 11 декабря в селе Новый Заган Мухоршибирского района Бурятии сотрудники ДПС за нарушение ПДД остановили машину. Когда автомобиль остановился, один из пассажиров внезапно выбежал с мешками в руках. Он пустился наутёк от полицейских, но почти сразу же был настигнут.



В мешках мужчины оказалось около 4,5 кг марихуаны.



Выяснилось, что водитель с супругой и двумя коллегами приехали из Забайкальского края. Пара планировала навестить в Бурятии родственников. Пока супруги наведывались с визитом к своим близким, пассажиры 29 и 39 лет, отправились на поле, где собрали марихуану. На обратном пути они вновь присоединились к поездке.



- Подозреваемые ранее привлекались к уголовной ответственности за имущественные преступления. От освидетельствования на предмет употребления наркотических средств они отказались, в связи с чем в отношении них составлены протоколы по ст. 6.9 КоАП РФ. Возбуждены уголовные дела за незаконное приобретение наркотических средств в крупном размере, - сообщили в МВД по Бурятии.





