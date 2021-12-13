Автомобилист сбил пешеходов и скрылся с места автоаварии
Сегодня утром в паблике ves_ulan_ude_ опубликовали объявление о розыске очевидцев ДТП. Неизвестный автомобилист сбил женщину с ребёнком и скрылся с места происшествия.
«Сегодня утром, 13 декабря, в 8:15, в районе кафе «Берёзка», посёлок Южный сбили женщину с ребёнком, нарушитель скрылся. Очевидцев ДТП просьба сообщить информацию по телефону …» - говорилось в объявлении.
В УГИБДД по Бурятии «Байкал-Daily» подтвердили информацию о наезде.
По предварительным данным, сегодня утром водитель иномарки чёрного цвета на улице Бограда совершил наезд на 62-летнюю женщину и её девятилетнего внука. После ДТП скрылся с места аварии.
- Водитель увидел сообщение в соцсетях, позвонил в ГАИ, возвращается на место аварии, - уточнили в Госавтоинспеции.
По предварительным данным, пешеходы получили травмы.
Как сообщал «Байкал-Daily», 30 ноября в Улан-Удэ в полицию пришёл с повинной водитель, сбивший пять назад пешехода и сбежавший с места аварии.
В Улан-Удэ водитель, сбивший женщину и мальчика, нашёлся благодаря соцсетям
Происшествия, Фото:
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