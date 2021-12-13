 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

13 декабря

12 декабря

Популярное

В Улан-Удэ водитель, сбивший женщину и мальчика, нашёлся благодаря соцсетям

В Улан-Удэ водитель, сбивший женщину и мальчика, нашёлся благодаря соцсетям
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Автомобилист сбил пешеходов и скрылся с места автоаварии

Сегодня утром в паблике ves_ulan_ude_ опубликовали объявление о розыске очевидцев ДТП. Неизвестный автомобилист сбил женщину с ребёнком и скрылся с места происшествия.

«Сегодня утром, 13 декабря, в 8:15, в районе кафе «Берёзка», посёлок Южный сбили женщину с ребёнком, нарушитель скрылся. Очевидцев ДТП просьба сообщить информацию по телефону …» - говорилось в объявлении.

В УГИБДД по Бурятии «Байкал-Daily» подтвердили информацию о наезде.

По предварительным данным, сегодня утром водитель иномарки чёрного цвета на улице Бограда совершил наезд на 62-летнюю женщину и её девятилетнего внука. После ДТП скрылся с места аварии.

- Водитель увидел сообщение в соцсетях, позвонил в ГАИ, возвращается на место аварии, - уточнили в Госавтоинспеции.

По предварительным данным, пешеходы получили травмы.

Как сообщал «Байкал-Daily», 30 ноября в Улан-Удэ в полицию пришёл с повинной водитель, сбивший пять назад пешехода и сбежавший с места аварии.


ДТП

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Житель Бурятии обматерил судью при оглашении приговора
Житель Бурятии обматерил судью при оглашении приговора
Происшествия, 13.12.2021
Осуждённый не смог обжаловать приговор
В Бурятии горели дом, сарай и котельная
В Бурятии горели дом, сарай и котельная
Происшествия, 11.12.2021
Два пожара произошли в Онохое
В Бурятии пропал лесоруб
В Бурятии пропал лесоруб
Происшествия, 11.12.2021
Пропавшего мужчину ищут спасатели
В Иркутске в горящем доме спасли запертых в квартире детей
В Иркутске в горящем доме спасли запертых в квартире детей
Происшествия, 11.12.2021
Всего же из горящего здания спасли четырёх человек
В Бурятии стали чаще гореть гаражи
В Бурятии стали чаще гореть гаражи
Происшествия, 11.12.2021
Автовладельцам нанесён ущерб на 26 миллионов рублей
Иркутянин выдавил глаза знакомому
Иркутянин выдавил глаза знакомому
Происшествия, 11.12.2021
Нападавший сядет на семь лет
Улан-удэнку «красиво развели» с арендой квартиры
Улан-удэнку «красиво развели» с арендой квартиры
Происшествия, 10.12.2021
Мошенник очень старался ради 1,5 тысяч
Голодный забайкалец украл два телефона
Голодный забайкалец украл два телефона
Происшествия, 10.12.2021
Мужчина проголодался и решил не только украсть имущество, но и перекусить среди ночи
В Улан-Удэ будут судить подростков, избивших известного журналиста
В Улан-Удэ будут судить подростков, избивших известного журналиста
Происшествия, 10.12.2021
Нападение на журналиста стало для юных преступников не первым разбоем

Житель Бурятии ограбил дедушку в Чите
Житель Бурятии ограбил дедушку в Чите
Происшествия, 10.12.2021
На момент кражи мужчина уже находился под административным надзором

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^