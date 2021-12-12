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В Иркутске проверят ТЦ, в котором произошёл пожар

В Иркутске проверят ТЦ, в котором произошёл пожар
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Возгорание произошло утром

Прокуратура Свердловского района Иркутска организовала проверку в связи с поступившим сообщением о возгорании в одном из торговых центров.

По предварительным данным, 11 декабря утром произошло возгорание в одном из помещений торгового центра. Причины произошедшего устанавливаются.

- В ходе проверки прокуратурой будет дана оценка соблюдению законодательства о противопожарной безопасности. По итогам надзорных мероприятий при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, - сообщили в областной прокуратуре. 
торговый центр пожар

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