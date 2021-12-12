В Иркутске проверят ТЦ, в котором произошёл пожар

Возгорание произошло утром
Прокуратура Свердловского района Иркутска организовала проверку в связи с поступившим сообщением о возгорании в одном из торговых центров.
По предварительным данным, 11 декабря утром произошло возгорание в одном из помещений торгового центра. Причины произошедшего устанавливаются.
- В ходе проверки прокуратурой будет дана оценка соблюдению законодательства о противопожарной безопасности. По итогам надзорных мероприятий при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, - сообщили в областной прокуратуре.
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Происшествия, Фото:
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