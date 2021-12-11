Два пожара произошли в Онохое
10 декабря в Бурятии произошли пожары в Заиграевском и в Джидинском районах, рассказали в республиканском агентстве ГО и ЧС.
Днём в посёлке Онохой загорелся жилой дом. На момент прибытия пожарных из дома шёл дым. На ликвидацию открытого горения потребовалось 12 минут.
Выгорела комната на площади 2 кв. м. Уничтожения дома не допущено.
Вероятной причиной пожара названо нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования.
Предположительно, по этой же причине в этом же посёлке вчера ночью горел сарай. Строение выгорело изнутри полностью.
Также в селе Петропавловка Джидинского района загорелась котельная, пристроенная к жилому дому. На момент прибытия пожарных шёл сильный дым.
В результате пожара котельная повреждена изнутри на площади 5 кв. м. Пламя удалось потушить до того, как оно перешло на дом.
Причиной пожара, вероятно, стало нарушение правил безопасности при эксплуатации печей.
В Бурятии горели дом, сарай и котельная
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Два пожара произошли в Онохое
Пропавшего мужчину ищут спасатели
Всего же из горящего здания спасли четырёх человек
Автовладельцам нанесён ущерб на 26 миллионов рублей
Нападавший сядет на семь лет
Ведутся земляные работы
Мошенник очень старался ради 1,5 тысяч
Мужчина проголодался и решил не только украсть имущество, но и перекусить среди ночи
Сгорели вещи возле печки
Нападение на журналиста стало для юных преступников не первым разбоем
На момент кражи мужчина уже находился под административным надзором
Пожар случился рано утром
Вертолёт частично разрушен
Телефонов лишились прохожие на улице Балтахинова
Произошло очередное землетрясение