В Бурятии горели дом, сарай и котельная

Происшествия, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Два пожара произошли в Онохое



10 декабря в Бурятии произошли пожары в Заиграевском и в Джидинском районах, рассказали в республиканском агентстве ГО и ЧС.



Днём в посёлке Онохой загорелся жилой дом. На момент прибытия пожарных из дома шёл дым. На ликвидацию открытого горения потребовалось 12 минут.



Выгорела комната на площади 2 кв. м. Уничтожения дома не допущено.



Вероятной причиной пожара названо нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования.



Предположительно, по этой же причине в этом же посёлке вчера ночью горел сарай. Строение выгорело изнутри полностью.



Также в селе Петропавловка Джидинского района загорелась котельная, пристроенная к жилому дому. На момент прибытия пожарных шёл сильный дым.



В результате пожара котельная повреждена изнутри на площади 5 кв. м. Пламя удалось потушить до того, как оно перешло на дом.



Причиной пожара, вероятно, стало нарушение правил безопасности при эксплуатации печей.

