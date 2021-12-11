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В Бурятии горели дом, сарай и котельная

В Бурятии горели дом, сарай и котельная
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Два пожара произошли в Онохое

10 декабря в Бурятии произошли пожары в Заиграевском и в Джидинском районах, рассказали в республиканском агентстве ГО и ЧС.

Днём в посёлке Онохой загорелся жилой дом. На момент прибытия пожарных из дома шёл дым. На ликвидацию открытого горения потребовалось 12 минут.

Выгорела комната на площади 2 кв. м. Уничтожения дома не допущено.

Вероятной причиной пожара названо нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования.

Предположительно, по этой же причине в этом же посёлке вчера ночью горел сарай. Строение выгорело изнутри полностью.

Также в селе Петропавловка Джидинского района загорелась котельная, пристроенная к жилому дому. На момент прибытия пожарных шёл сильный дым.

В результате пожара котельная повреждена изнутри на площади 5 кв. м. Пламя удалось потушить до того, как оно перешло на дом.

Причиной пожара, вероятно, стало нарушение правил безопасности при эксплуатации печей. 
пожар

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