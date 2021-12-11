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В Бурятии пропал лесоруб

В Бурятии пропал лесоруб
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Пропавшего мужчину ищут спасатели

В Еравнинском районе Бурятии пропал лесоруб. 8 декабря спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы начали его поиски.

Спасатели приехали сперва в село Можайка, а затем отправились на лесоделяну. Они обследовали 15 километров леса.

- Поиски результата не дали и продолжаются сегодня, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.

пропавшие без вести

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