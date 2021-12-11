В Бурятии пропал лесоруб

Пропавшего мужчину ищут спасатели



В Еравнинском районе Бурятии пропал лесоруб. 8 декабря спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы начали его поиски.



Спасатели приехали сперва в село Можайка, а затем отправились на лесоделяну. Они обследовали 15 километров леса.



- Поиски результата не дали и продолжаются сегодня, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.



