В Иркутске в горящем доме спасли запертых в квартире детей









Днём 10 декабря в Иркутске произошёл пожар в двухэтажном деревянном жилом доме в переулке Западный.На момент прибытия первых пожарных из окна квартиры на втором этаже вырывались языки пламени, а в подъезде наблюдалось сильное задымление. Существовала угроза распространения огня. До приезда пожарных самостоятельно вышли на улицу 12 жильцов дома.Из окна горящей квартиры на втором этаже просил помощи мужчина. Его спасли при помощи пожарной лестницы. В это же время из горящего помещения звено газодымозащитной службы вывело женщину, надев на неё спасательное оборудование.В ходе разведки выяснилось, что в квартире напротив горящей находятся двое детей. Пожарные, отправившиеся на их спасение, не смогли вскрыть дверь, так как металл частично расплавился. Поэтому было принято решение эвакуировать детей через окно. При помощи пожарной лестницы им помогли выбраться на улицу и отвели в безопасное место.Врачи скорой помощи осмотрели спасённых - медицинская помощь им не потребовалась. Администрация Иркутска предоставила автобус для временного размещения жильцов дома, квартиры которых пострадали от пожара.- Из-за позднего обнаружения пожара и особенностей конструктивного строения дома огонь стремительно распространился по пустотам на кровлю здания. В течение часа пожарные при помощи шанцевого инструмента вскрывали кровлю, проводили при помощи тепловизора обследование на наличие скрытых очагов горения, - сообщил начальник иркутского пожарно-спасательного гарнизона Артём Овчинников.Всего огонь повредил стены и кровлю дома на общей площади 230 квадратных метров, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.