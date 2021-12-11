В Бурятии стали чаще гореть гаражи

Автовладельцам нанесён ущерб на 26 миллионов рублей



В Бурятии участились случаи возгораний гаражей, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по республике.



Всего с начала года в республике зарегистрировано 73 таких пожара. Два человека получили травмы, а один погиб.



За 11 месяцев огнём уничтожено 15 единиц техники и частично повреждены 24 транспортных средства.



Общий ущерб, нанесённый автовладельцам и собственникам гаражей, составил более 26 миллионов рублей.



Основной причиной таких возгораний названо нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования и эксплуатации печей.



