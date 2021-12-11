Иркутянин выдавил глаза знакомому

Нападавший сядет на семь лет



Суд назначил иркутянину семь лет колонии строгого режима за то, что он выдавил глаза знакомому.



Мужчина был пьян. Поссорившись с оппонентом, он сильно избил его по лицу и телу, а затем пальцами обеих рук надавил на глаза. Глаза он буквально выдавил, навсегда лишив пострадавшего зрения.



Затем пытался задушить упавшего на пол раненого, наступив ему ногой на шею. Но в этот момент на помощь кинулся очевидец, который оттолкнул нападавшего.



В суде подсудимый вину признал частично. Он заявил, что был сильно пьян и вообще не помнит, что же натворил.



Мужчина признан виновным в покушении на убийство.



- Подсудимому назначено лишение свободы на срок 7 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Суд учёл необходимость соответствия характеру и степени общественной опасности преступления, обстоятельства его совершения и личность виновного, а также необходимость влияния назначаемого наказания на исправление подсудимого, - сообщили в пресс-службе Ленинского районного суда Иркутска.



