В Улан-Удэ без горячей воды остались 15 домов

Ведутся земляные работы



В пятницу, 10 декабря, в Улан-Удэ остались без горячей воды 15 многоквартирных домов на станции Дивизионная, 3 участок. Это дома №№ 770, 790, 835, 836, 837, 838, 839, 874, 875, 891, 892, 937, 933, 943, 918.



Причина отключения – утечка на трубе. Где именно она произошла, рабочие сейчас ищут. Ведутся земляные работы.



Оперативные службы города сообщают, что работы будут продолжены сегодня, 11 декабря.

