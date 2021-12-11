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В Улан-Удэ без горячей воды остались 15 домов

В Улан-Удэ без горячей воды остались 15 домов
Происшествия,  Фото:pexels.com
Ведутся земляные работы

В пятницу, 10 декабря, в Улан-Удэ остались без горячей воды 15 многоквартирных домов на станции Дивизионная, 3 участок. Это дома №№ 770, 790, 835, 836, 837, 838, 839, 874, 875, 891, 892, 937, 933, 943, 918.

Причина отключения – утечка на трубе. Где именно она произошла, рабочие сейчас ищут. Ведутся земляные работы.

Оперативные службы города сообщают, что работы будут продолжены сегодня, 11 декабря. 
отключение воды

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