Улан-удэнку «красиво развели» с арендой квартиры

Мошенник очень старался ради 1,5 тысяч



В редакцию «Байкал Daily» обратилась жительница Улан-Удэ, рассказав, как её обманули с арендой квартиры.



Девушка разместила в соцсетях объявление о поиске квартиры в черте города, на которое откликнулся неизвестный молодой человек.



- Мы вели активную переписку, он предложил отличную квартиру в центре Улан-Удэ за адекватную стоимость, - рассказала девушка.



Молодой человек сказал, что якобы живёт в Чите и хочет сдавать квартиру порядочным людям, чтобы лишний раз не ездить.



- Он очень красиво меня «развёл». Отвечал на все вопросы, сам много спрашивал. Намеревался предоставить все документы, уточнял, что бы я хотела оставить в квартире, а что ему надо увезти, - поделилась пострадавшая.



Далее мошенник попросил залог «сколько сможете» - чтобы он просто так не ездил из Читы в Улан-Удэ, если вдруг арендатор найдёт вариант получше. Он уверил, что отправит расписку на деньги, фото себя, своих документов и всего, что попросят.



- Он всё это правда без проблем скинул. Я проверила все номера, документы. Этот козел ещё свой Инстаграм мне дал, одобрил подписку. Страница была правда живая, давно велась, там были комментарии от друзей и т.п. Он даже голосовые сообщения мне скидывал, адекватно разговаривал и всё такое, - поделилась улан-удэнка.



В итоге она перевела ему 1,5 тысячи рублей.



- Мы переписывались ещё какое-то время, назначили дату встречи, время, поговорили о договоре, - вспоминает девушка.



А потом он попросту отправил её в «чёрный список».



- Молодец он, конечно, ничего не скажешь. Парнишка очень сильно старался ради этих денег. Я не особо расстроена, это интересный опыт. Я много добрых людей встречала, они правда есть, просто сейчас попался гнилой человек, вот и всё. С самого начала я понимала, что это может быть обман, но надеялась на чудо. А чуда всё же не произошло, - говорит пострадавшая.



Девушка пояснила, что обратилась в нашу редакцию, чтобы её опыт помог другим жителям не попасться на уловки мошенником.



Сейчас мошенник удалил все свои сообщения. Впрочем, осторожная улан-удэнка сделала скриншоты всей переписки и сохранила все фотографии.



Мы связались с юристом Виталием Хонихоевым и решили уточнить, что в таких случаях можно сделать. Жертвам мошенников он посоветовал обращаться в полицию.



- Заявление в любом случае примут. Если есть доказательства – это очень хорошо. А если есть расписка – это стопроцентное и железобетонное доказательство. Проблема может возникнуть только потому, что расписка не в оригинале, но я думаю, что суд в любом случае примет сторону пострадавшего, - говорит специалист.



Отметим, все сервисы и паблики для поиска квартир предупреждают о мошенниках. А добросовестные арендодатели предложат личную встречу, покажут все документы и только потом начнут говорить об оплате.











