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Голодный забайкалец украл два телефона

Голодный забайкалец украл два телефона
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Мужчина проголодался и решил не только украсть имущество, но и перекусить среди ночи

В четверг в отдел полиции в городе Могоча Забайкальского края обратилась 23-летняя местная жительница. У неё украли два телефона.

Выяснилось, что ночью вор проник в квартиру через открытую форточку на кухне. Девушка в это время спала в комнате.

В результате розыска был установлен ранее судимый 30-летний житель Нерчинского района. Его задержали по месту временного проживания.

В ходе обыска похищенное имущество изъято. По словам мужчины, находясь в чужом доме он поел и только потом покинул квартиру, выйдя через дверь.

- В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ «Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище». Ему избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.
кража

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