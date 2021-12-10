Мужчина проголодался и решил не только украсть имущество, но и перекусить среди ночи
В четверг в отдел полиции в городе Могоча Забайкальского края обратилась 23-летняя местная жительница. У неё украли два телефона.
Выяснилось, что ночью вор проник в квартиру через открытую форточку на кухне. Девушка в это время спала в комнате.
В результате розыска был установлен ранее судимый 30-летний житель Нерчинского района. Его задержали по месту временного проживания.
В ходе обыска похищенное имущество изъято. По словам мужчины, находясь в чужом доме он поел и только потом покинул квартиру, выйдя через дверь.
- В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ «Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище». Ему избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.
Голодный забайкалец украл два телефона
Происшествия, Фото:
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