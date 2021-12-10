Добровольные пожарные в Бурятии спасли жилой дом

Сгорели вещи возле печки



Ночью в улусе Алла Курумканского района произошел пожар в жилом двухквартирном доме.



На место прибыли добровольные пожарные сельского поселения «Дырен эвенкийское». В этот момент в одной из квартир было сильное задымление. Жильцы эвакуировались самостоятельно.



Добровольцы оперативно ликвидировали открытое горение. Прибывшие пожарные провели проливку места пожара.



В результате пожара сгорели личные вещи вблизи отопительной печи.



- Распространения огня и уничтожения жилого дома добровольные пожарные не допустили. Причина пожара устанавливается, - уточнили в республиканском агентстве ГО и ЧС.

