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Добровольные пожарные в Бурятии спасли жилой дом

Добровольные пожарные в Бурятии спасли жилой дом
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Сгорели вещи возле печки

Ночью в улусе Алла Курумканского района произошел пожар в жилом двухквартирном доме.

На место прибыли добровольные пожарные сельского поселения «Дырен эвенкийское». В этот момент в одной из квартир было сильное задымление. Жильцы эвакуировались самостоятельно.

Добровольцы оперативно ликвидировали открытое горение. Прибывшие пожарные провели проливку места пожара.

В результате пожара сгорели личные вещи вблизи отопительной печи.

- Распространения огня и уничтожения жилого дома добровольные пожарные не допустили. Причина пожара устанавливается, - уточнили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
пожар

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