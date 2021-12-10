Сгорели вещи возле печки
Ночью в улусе Алла Курумканского района произошел пожар в жилом двухквартирном доме.
На место прибыли добровольные пожарные сельского поселения «Дырен эвенкийское». В этот момент в одной из квартир было сильное задымление. Жильцы эвакуировались самостоятельно.
Добровольцы оперативно ликвидировали открытое горение. Прибывшие пожарные провели проливку места пожара.
В результате пожара сгорели личные вещи вблизи отопительной печи.
- Распространения огня и уничтожения жилого дома добровольные пожарные не допустили. Причина пожара устанавливается, - уточнили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
Добровольные пожарные в Бурятии спасли жилой дом
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Сгорели вещи возле печки
Нападение на журналиста стало для юных преступников не первым разбоем
На момент кражи мужчина уже находился под административным надзором
Пожар случился рано утром
Вертолёт частично разрушен
Телефонов лишились прохожие на улице Балтахинова
Произошло очередное землетрясение
Нередко под колёса попадают и пьяные пешеходы
Вертолёт попал в вихревое кольцо
Трагедия произошла на руднике
Ущерб составил более 150 тысяч рублей
Мужчина упал, и у него отказали ноги
Женщине дали отсрочку из-за ребёнка
Окровавленный мужчина уже терял сознание
Мужчина замахивался на женщину табуреткой